Miros de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. 16 adulţi şi 3 copii, evacuaţi

Pompierii din Vâlcea intervin pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de miros de gaz sesizat pe casa scării a unui bloc de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului.

La faţa locului acţionează echipajul de intervenţie al Gărzii de Intervenţie Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi echipajul CBRN, în cooperare cu echipa DistriGaz.

Din primele verificări, s-a constatat că mirosul de gaz provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la reţeaua de gaze naturale, proprietarul folosind două butelii pentru alimentarea aragazului.

Echipa DistriGaz a scos o butelie, iar echipajul ISU au evacuat cea de-a doua butelie, concomitent cu ventilarea apartamentului şi evacuarea preventivă a locatarilor de pe casa scării, pentru siguranţa acestora.

De asemenea, echipa tehnică a DistriGaz a oprit furnizarea de gaze pe scara respectivă, iar în urma verificărilor efectuate, au fost identificate scăpări de gaz la contoarele a patru apartamente.

Ca măsură de siguranţă, au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori, până la înlăturarea oricărui pericol.

Nu au fost înregistrate victime.