Un microbuz s-a răsturnat în județul Sibiu. 12 persoane sunt implicate

UPDATE

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

ISU Sibiu anunță că Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. În urma evaluării medicale, șase persoane au avut nevoie de asistență medicală. Celelalte șase persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Sunt transportate spre UPU Sibiu șase femei cu vârste cuprinse între 42 și 56 de ani cu traumatisme ușoare, toate fiind conștiente, a precizat ISU

Știrea inițială

Accidentul s-a produs marți dimineață în localitatea Veștem. Potrivit ISU Sibiu, din informațiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane, 11 dintre acestea în microbuz.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

„Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu”, a explicat ISU.

La fața locului intervin numeroase autospeciale printre care cea de stingere, de descarcerare și pentru transportul victimelor multiple.

De asemenea, la Veștem au ajuns trei ambulanțe SMURD și două ambulanțe SAJ.