VIDEO. S-a prăbuşit un avion al forţelor aeriene canadiene. Aparatul de zbor aducea un tribut medicilor care luptă contra COVID-19

Conform infromaţiilor oferite de armata canadiană, accidentul soldat cu moartea unui membru al echipajului şi rănirea gravă a colegului a avut loc în timpul unui eveniment destinat încurăjării şi binedispunerii populaţiei afectate de noul coronavirus.

“Cu inima grea vă anunţăm că un membru al echipajului Snowbirds al forţelor canadiene a decedat şi un altul a suferit răni”, a anunţat duminică pe Twitter patrula canadiană acrobatică supranumită Snowbirds.

Potrivit CNN, avionul s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, alături de un alt avion de pe aeroportul Kamloops. Resturi întregi din aparatul de zbor au fost surprinse în flăcări, lângă casa unde s-a prăbuşit, reuşind să izbucnească şi locuinţa în flăcări.

Operaţiunea Inpiraţiei era proiectul în care au fost implicate aparatele de zbor ca tribut canadienilor care se confruntă cu pandemia COVID-19.

CF Snowbirds team member killed in plane crash in Canada during a flyover intended to boost morale during the pandemic.https://t.co/5nEA0e1tmS pic.twitter.com/z27R4IsXcr