Congresul american va vota dacă i se va acorda Rusiei statutul de stat sponsor al terorismului, scrie Ukrinform.

Prezentând în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, la finalul lunii septembrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a reînnoit apelul pentru desemnarea Rusiei ca stat sponsor al terorismului. Susţinătorii desemnării susţin că ar îngreuna Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei – şi că desemnarea ar avea un efect simbolic semnificativ.

Regimul lui Putin este responsabil pentru violarea spaţiului teritorial al Ucrainei, crime împotriva umanităţii, utilizarea armelor termobarice, masacrele de la Izium, Mariupol şi Bucha, sabotarea economică şi energetică a Europei, atacarea centralelor nucleare din Ucraina, implicarea în scrutinele electorale din statele occidentale, distrugerea conductelor Nord Stream din Marea Baltică, distrugerea infrastructurii ucrainene şi ameninţările constante privind utilizarea armelor nucleare.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W