Vopsea roşie aruncată pe clădirea Ambasadei SUA la Atena. Atacul a fost revendicat de o grupare anarhistă

Aproximativ zece persoane aflate pe motociclete au aruncat cu vopsea roşie într-o intrarea a Ambasadei SUA. Incidentul, care s-a petrecut în jurul orei 03:30, a fost revendicat de gruparea anarhistă Rouvikonas.

Gruparea a motivat că a comis atacul ca reacţie la "imperialismul american", dar şi ca urmare a acordului între Atena şi Skopje privind modificarea numelui Republicii Macedonia şi a deciziei preşedintelui SUA, Donald Trump, de a retrage trupele americane din Siria, acţiune care, potrivit grupării Rouvikonas, ar permite "statului semi-fascist al Turciei" să intervină împotriva forţelor kurde.

Gruparea Rouvikonas a mai efectuat în trecut astfel de acte de vandalism, ce au vizat alte ambasade, instituţii de stat şi sedii ale unor partide politice.

