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Zelenski avertizează că Rusia pregătește „un nou atac de amploare”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă seara, în mesajul său video, că Rusia se pregătește să lanseze „un atac de amploare”.
Zelenski avertizează că Rusia pregătește „un nou atac de amploare”
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 21:38, Știri externe
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Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă seara că Rusia se pregătește să lanseze „un atac de amploare” asupra Ucrainei.

„În această seară și în următoarele ore, trebuie să fim deosebit de atenți la alertele de raid aerian. Rușii s-au pregătit pentru un nou atac de amploare. Vă rog, aveți grijă de voi”, a spus Zelenski în mesajul său video de sâmbătă seară.

Potrivit Kyiv Independent, avertismentul său vine la câteva zile după ce Ucraina a lansat două atacuri cu drone împotriva Moscovei într-o singură săptămână, determinând Kremlinul să promită represalii. În urma atacurilor, o rafinărie de petrol din Moscova a fost avariată, agravând criza de combustibil la nivel național.

Zelenski a afirmat că atacul asupra Moscovei a fost un „răspuns just la atacurile rusești” recente, care au provocat pagube pe scară largă la siturile culturale și istorice, inclusiv Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Lavra Kiev-Pecerska, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a amenințat pe 18 iunie cu noi atacuri asupra „țintelor de care depinde direct eficacitatea combativă a forțelor armate ucrainene”.

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