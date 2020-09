Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu dezvăluie că angajaţii unei tipografii din Alexandria au refuzat să tipărească un număr al săptămânalului Zig Zag dedicat mineriadei din iunie 1990 pe motiv că nu sunt de acord cu conţinutul, comportament asemănător cu al Twitter şi Facebook în cazul postărilor lui Donald Trump.

Adept al libertăţii de exprimare absolute, Ion Cristoiu spune că marcarea de unor opinii ca fiind îndoielnice de Twitter sau Facebook este un act de cenzură şi subliniază că nu aceste reţele trebuie să decidă ce publică şi ce nu, deoarece ele au rolul transmiţător şi trebuie să fie neutre.

“Postator pe Twitter, Donald Trump şi-a spus o opinie despre votul electronic, că e nesigur din punct de vedere al corectitudinii. Twitter şi cei de la Facebook şi-au îngăduit să o marcheze ca opinie îndoielnică. Mi se pare o uriaşă cenzură şi chiar infracţiune. Twitter, Facebook, telegraful, telefonia mobilă sunt sârme, de serviciu. Serviciile sunt neutre. O să fac chiar o proză satirică când una dintre sârme zice < Nu. Ştirea asta nu o transmit>. Gândiţi-vă că vă uitaţi pe fereastră şi fereastra zice <nu, ceea ce vezi nu e corect şi se întunecă dintr-odată>. Eu din acest punct de vedere sunt adeptul libertăţii absolute. Dar admiţând că ai anumite informaţii sau postări pe Twitter, pe Facebook, cel care trebuie să decidă că o opinie este îndoielnică trebuie să fie un alt organ decât sârma, transmiţătorul. Trebuie să fie un judecător sau o instituţie”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu aminteşte că astfel de încălcări ale libertăţii de exprimare există şi în istoria României şi, personal, s-a lovit de o asemenea situaţie în iunie 1990, când conducea săptămânalul Zig Zag. “În 1946, în campania electorală, tipografii au refuzat să tipărească ziarul Dreptatea, care era de Opoziţie. A fost şi un mare scandal atunci. Când a fost mineriada din iunie 1990, am trăit acest moment mai rău decât Trump. Făceam Zig Zag, un săptămânal de mare tiraj, şi era tipărit la Alexandria. Puterea de atunci nu ne dădea spaţiu tipografic în Bucureşti. Eram adversari ai lui Iliescu şi acolo am găsit să tipărim. A venit directorul tipografiei şi mi-a zis <tipografii nu vor să tipărească numărul despre mineriadă pentru că nu sunt de acord cu conţinutul>. <Să scrie şi ei un articol şi-l public>, zic eu democratic. Nu. Am reuşit cu chiu, cu vai să scot numărul respectiv. Am putut să apărem pentru că pe prima pagină am dat o notiţă: <Tipografii de la tipografia din Alexandria nu sunt de acord cu conţinutul acestui număr>”, povesteşte publicistul.

Ion Cristoiu avertizează asupra pericolului cenzurii sub diferite pretexte şi şi spune că până şi cenzurarea unei informaţii false este dăunătoare.“Cred că Occidentul e în pragul unui mare pericol, acela de a cenzura sub diferite motive. Orice cenzură este dăunătoare. Chiar şi cenzurarea unei informaţii false, a unei aberaţii. Uneori, marile descoperiri ştiinţifice au pornit de la o aberaţie. Vă dau un exemplu. Scrie unul pe Facebook că marţienii au ochii albaştri. O prostie. Dar vine unul şi citeşte şi îi vine o ideea să facă roboţi cu ochi albaştri”, a explicat publicistul.