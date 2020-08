Gândurile lui Cristoiu: Va începe un jihad al amenzilor îndreptate împotriva nu atât a cetăţenilor, cât a firmelor

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu avertizează că după cele trei zile în care s-a pus în scenă diversiunea “românii nu respectă restricţiile” dar nu s-au dat sancţiuni, va urma un val de amenzi ale cărui victime vor fi mai ales firmele mici şi mijlocii, dărâmate deja după cele două luni de stare de urgenţă.

Ion Cristoiu afirmă că menţinerea în vigoare a OUG 68/2020 arată că Guvernul a ajuns la concluzia că rămân valabile şi legea adoptată de Parlament şi OUG prin care vineri s-a instituit prima starea de alertă. În opinia sa, nu e nimic anticonstituţional deoarece niciuna dintre legi nu se contrazice în ceea ce priveşte starea de alertă în general.

“Legea adoptată de Parlament nu se referă la starea de alertă în general, ci la starea de alertă provocată de coronavirus. Această lege dă dreptul limitării drepturilor omului, a controalelor, obligativităţii purtării măştilor. Guvernul a adoptat azi o hotărâre şi o sumă de măsuri care stau sub semnul politicii de păstrare aproape a tuturor restricţiilor”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu consideră că hotărârea Guvernului şi anexele acesteia stau sub semnul “guvernării carantinei”, deoarece, spre deosebire de restul ţărilor europene, măsurile de relansare economică sunt limitate în continuare de restricţii.

“Hotărârea privind declararea stării de artă şi anexele stau tot sub semnul a ceea ce am putea numi guvernarea carantinei. Avem punctul de vedere al partidului carantinei, întruchipat de Cotroceni. Orban nu face parte din acest partid. Îşi dă seama că e nevoie de o relansare a economiei, a consumului. Sub presiunea Cotroceniului, e posibil ca premierul să păstreze aceste restricţii. Normal ar fi ca Parlamentul să modifice anumite restricţii din Hotărârea Guvernului”, a susţinut jurnalistul.

Ion Cristoiu avertizează că, după trei zile în care nu s-au dat amenzi dinadins şi s-a rulat diversiunea “românii nu respectă restricţiile”, va veni un val de amenzi ale cărui victime vor fi firmele mici şi mijlocii.

„Au fost trei zile în care nu au fost controale. Guvernul şi sistemul instituţiilor de forţă au făcut dinadins. Poliţia, forţele de ordine au avut mandat să fie îngăduitoare pentru a crea diversiunea că românii nu respectă restricţiile. Astăzi Ludovic Orban a anunţat că se trece la starea de alertă maximă, contrar a ceea ce se întâmplă în restul Europei. Probabil că va începe un jihad al amenzilor îndreptate împotriva nu atât a cetăţenilor, cât a firmelor. Este un jihad anticonstituţional deoarece are drept scop aducerea la bugetul anemic al statului a unor sume importante din amenzi”, afirmă jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că un astfel de comportament este iresponsabil în condiţiile în care firmele vizate au fost deja lovite în cele două luni de stare de urgenţă.

„Amenzile uriaşe vizează firmele. În viziunea lui Ludovic Orban, acestea pot plăti. Aici se vede marea iresponsabilitate. Firmele mici şi mijlocii, după ce au fost lovite două luni, vor fi îndoite de amenzi. Am semnale că în Bucureşti toate magazinele sunt împânzite de polţişti care amendează proprietarii, nu clienţii. Avem de-a face cu o vânătoare de amenzi. Normal ar fi să protesteze. Nu cred pentru că s-a creat diversiunea Terasa şi alte diversiuni. Presa miluită a devenit denunţătoare şi a început să ceară amenzi. Guvernul are acum sprijin popular pentru sancţiuni”, a explicat jurnalistul.

„Nu cred că Parlamentul va avea curaj să umble la anexele Hotărârii de Guvern, să extindă măsurile de relaxare. Parlamentul e deja sub şantaj mediatic pus la cale de diversiunea <trei zile de destrăbălare românească>”, a adăugat Ion Cristoiu.