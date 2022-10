Ion Cristoiu: Începe o delimitare publică a PSD, în primul rând de Klaus Iohannis. PSD se pregăteşte de alegeri, se înarmează

Ion Cristoiu exclude posibilitatea ca demisia lui Vasile Dîncu să fi pornit de la declaraţiile acestuia privind iniţierea unor negocieri de pace cu Rusia de către marile puteri în numele Ucrainei şi spune că fostul ministru avea propria agendă ceea ce l-a pus în conflict cu preşedintele Iohannis.

“Cred că este o diversiune ipoteza că totul a plecat de la declaraţia lui Dîncu. Pentru că pentru acea declaraţie nu demisioneazaă nimeni. El a şi explicat prima dată că e o rupere din context. Problema e că era inevitabil conflictul dintre cei doi. Mai ţineţi minte că noi am avut un ministru Ciucă la Apărare? Nu, nu exista pentru că era ăla de la Cotroceni, da? Veţi observa că Dîncu avea o agenda a lui. S-a dus în multe locuri, nu numai la întâlniri cu membrii NATO. A fost în Israel, în Giorgia. Apărea foarte des la televizor. Este clar că Dîncu folosea şi el la rândul lui această funcţie pentru agenda lui personală şi probabil pentru nişte ambiţii pe care le presupun. În aceste condiţii, el a intrat în conflict automat cu Klaus Iohannis pentru că, din ce ştim până acum, cu Iohannis nu poţi să lucrezi. Cu şefii de servicii, cu toţi, repetă scena cu paltonul. Adică te duci la el şi nu poţi să-i zici nimic, nici măcar să-l convingi”, a afirmat publicistul vineri seara, la emisiunea Gîndurile lui Cristoiu, de la Smart TV.

Ion Cristoiu spune că acest conflict este mai vechi şi a fost alimentat situaţia creată de războiul din Ucraina când multe din înţelegerile liderilor europeni, inclusiv români, sunt secrete, fiind ştiute numai preşedinte sau numai de ministrul Apărării, ambii având interese/relaţii personale de apărat.

“Cred că acest conflict durează mai demult. Ăsta a fost un pretext şi şi o diversiune pentru presă ca să nu discute. În cazul Apărării, există decizii care te pot avantaja sau dezavantaja. Adică tu, ministrul Apărării, poţi să cumperi corvete de la o ţară, preşedintele care s-a înţeles cu altă ţară să vrea altceva. (…) Acest domeniu al apărării, ca şi cel al Externelor, este un domeniu în care tu personal obţii nişte avantaje. Tu, preşedinte, te duci la Consiliul UE. Klaus Iohannis. Şi stai de vorbă. Dacă stai de vorbă cu Macron nu-l întrebi ce mai face soţia. Ăla zice ar fi bine să cumpăraţi de la noi, cutare, cutare.., Bine, zice el. Şi când te duci acasă dai de Dîncu care zice eu nu vreau. Ţine şi de interesul personal. Una e să rezolvi tu şi alta e să-I spui lui Macron, da, dar trebuie să vorbesc cu Dîncu. Şi ăla zice păi vorbesc eu cu Dîncu. Dîncu bănuiesc că s-a angajat şi el şi zice că trebuie să vorbească cu preşedintele. Acest lucru s-a accentuat în timpul războiului din Ucraina pentru că la nivel de lideri politici şi cu atât mai mult la liderii noştri politici, are două feţe. Faţa oficială şi faţa neoficială, foarte multe înţelegeri pe sub masă, secrete, discrete, pe care trebuie să le ştie numai preşedintele sau numai Dîncu”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că demisia lui Vasile Dîncu poate fi şi semnalul unei delimitări publice a PSD de Iohannis şi de guvernarea Ciucă, în perspectiva alegerilor din 2024, dacă luăm în calcul apariţia unui clip în care social-democraţii îl atacă pe şeful statului din cauza pensiilor.

“Există un clip, făcut de PSD, în care îl face pulbere pe Iohannis în legătură cu pensiile. De ce şi-a dat demisia acum? Pentru că PSD se pregăteşte să plece, pentru că începe să deconteze groaznic tot ce face Guvernul. Şi aici e ceva în neregulă. Nu, nu se retrage. A început o campanie de rămân cu tine, dar arăt că nu sunt cu tine. Începe o delimitare publică a PSD în primul rând de Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis este din punct de vedere politic un cadavru viu. S-a terminat. Cine dă în el acum are de câştigat. Acum trebuie să începi să te înarmezi electoral. Păi nu te înarmezi şi ai şi început războiul. Deocamdată, Klaus Iohannis nu s-a supărat. Cu Dîncu nu s-a înţeles mult timp, dar a aşteptat momentul ca ruptura dintre el şi Dîncu să fie pusă pe seama acelei declaraţii. Şi aici bănuiesc că aşteaptă un moment când PSD, zice el, să facă o greşeală din punct de vedere electoral, ca să le dea un răspuns, dar nu să-i debarce. La ora actuală, dacă adăugăm acel clip, constatăm că PSD se pregăteşte de alegeri, se înarmează”, a susţinut publicistul.

În opinia sa, demisia lui Vasile Dîncu s-a vrut o mare lovitură dată lui Klaus Iohannis.

“Întrebarea e dacă este din partea PSD, cu acceptul PSD sau e pe cont propriu. Oricum aceasta curge în favoarea PSD. Şi comportamentul PSD, aţi observat? Faptul că nu face gălăgie. PSD şi Klaus Iohannis merg într-o barcă. Niciunul nu are curajul să se ia la bătaie cu celelălat că se răstoarnă barca. Şi-atunci are loc acest joc. Observaţi că ei nu se disociază de Ciucă, ci de preşedinte. La ora actuală, dacă te disociezi de el, a doua zi ai 10%. Dacă nu ar fi fost clipul ăla… e un clip electoral care e violent, dar vor mai fi şi alte gesturi”, a anticipat publicistul.

Pentru Ion Cristoiu, demisia lui Dîncu poate fi considerată o pregătire a fostului ministru pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2024.

“Despre Vasile Dîncu e greu de spus că e pesedist. El e mai degrabă tefelist. De aia m-a şi mirat declaraţia cu Ucraina. Poate că a făcut-o dinadins ca să provoace un scandal. Dîncu nu e omul care să facă declaraţii iresponsabile. Şi atunci vom avea o a treia semnificaţie, înarmarea lui Dîncu pentru a candida la prezidenţiale. (...) E o lovitură gândită, de ce acum? Vă mai dau o explicaţie. Pentru că declaraţia lui care nu e deloc împotriva războiului din Ucraina i-a convenit foarte mult. Pentru că există o parte a electoratului care vrea pace, îl câştigi şi pe ăla. El s-a disociat şi prin asta. Poate să fie un calcul, poate candidează el din partea PSD. Nu ştiu”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu remarcă o campanie atât din partea dreaptei, cât şi a stângii împotriva lui Klaus Iohannis.

“Demisia lui Dîncu e un eveniment ieşit din comun. Unii, eu nu, l-au pus în legătură şi cu venirea Codruţei Kovesi în România. Pentru că ea când a venit aici a spus ce face la Parchetul European? Nu, a vorbit despre preşedinte. (…) ea a făcut nişte acuzaţii. Foarte mare lovitură , dublă la preşedinte. Ce a dezvăluit? (…) Nu faptul că i-a cerut să demisioneze, ci faptul că nu a avut curajul, zice ea. Dacă observaţi, la ora actuală există o campanie în care s-a înscris şi Kovesi, şi USR şi presa trotinetistă care îl atacă pe Klaus Iohannis dinspre dreapta, da? Acum a apărut un atac pe flancul celălalt, stâng. Deci atac dinspre stânga, dinspre pensii, dinspre războiul din Ucraina. Pe flancul ăsta unde e USR, că e corupt, asta-i cea mai gravă că-i erodează electoratul ăla. În acel moment, tu dacă eşti preşedinte te duci în partea ailaltă. Şi dincoace semnalul l-a dat Dîncu”, a explicat publicistul.