Ion Cristoiu: Negocierile sunt perturbate de ştirile false. Iohannis e într-o situaţie fără ieşire. Fără PSD la guvernare vine suspendarea

“La ora actuală, mai toată presa este o sursă cumplită de intoxicare. Cred că asistăm pentru prima dată după decembrie 89, de la terorişti încoace, la fakenews-uri (...) este vorba de ştiri false, date dinadins de ziare, de diferite publicaţii, care primesc aceste ştiri false, ştiind că sunt false. Este chiar un fenomen.(...) Aceste negocieri sunt perturbate mult de aceste ştiri false. Şi avem mai multe surse de ştiri false. Prima sursă este USR, care are interesul ca aceste negocieri să eşueze, pentru că anticipatele le convin celor de la USR. Ştirile false date de USR rezolvă două interese. Pe de o parte, USR încearcă să dinamiteze, să boicoteze aceste negocieri, pe de altă parte încearcă să le prezinte, invocând surse din interior, ca fiind negocieri între doi bandiţi în timp ce ei sunt Feţi-frumoşi. A doua sursă este Ludovic Orban şi gruparea, care are interesul să dinamiteze aceste negocieri, dar şi să arate unui electorat pe care probabil îl va avea partidul dacă îl va face Ludovic Orban (...) imaginea de negustoreală, de înţelegere între bandiţi, de bătălie între ministere. O altă sursă o reprezintă Florin Cîţu. Florin Cîţu şi gruparea, are şi el vreo 2-3 pe acolo cu Vâlceanu. Florin Cîţu, după ce a ieşit din joc, are tot interesul să-l boicoteze pe Nicolae Ciucă. Cel care transmite ştirile care arată că Nicolae Ciucă cedează este Florin Cîţu, care vrea să arate ce tare ar fi condus el negocierile. O altă sursă o reprezintă PSD care are interesul să arate că ei sunt forţoşi şi ceilalţi sunt cum sunt”, a explicat publicistul vineri seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.



Ion Cristoiu spune că tertipul liberalilor de a scoate UDMR din coaliţie pentru a-i lua ministerele a fost o mare greşeală care arată că aceştia nu ştiu meserie.



“În acest moment negocierile s-au blocat. PSD a mai procedat la ceva. A spus facem această majoritate numai cu UDMR. Aţi înţeles ce bandiţi au fost ăia de la PNL? Încă o dată PSD le-a dat o lecţie. Ştiţi ce au zis liberalii? Luăm şi ministerele UDMR. Dar au găsit bandiţii de la PSD, care au zis: Zău? Nu, nu. Ce greşeală! Se vede că cei de la PNL nu ştiu meserie. Se făcea majoritate şi cu PSD-PNL, dar era un dezastru. Prea părea împărţire între doi bandiţi, pe când aşa se mai atenuează. E de fapt şi UDMR, plus că pe Ciolacu îl ajută prezenţa UDMR. UDMR nu e chiar aşa penelist. Cu Kelemen Hunor te înţelegi. Marcel Ciolacu, ca şef al PSD, are nevoie de oameni normali, pe când PNL s-a userizat. E un balamuc total, scriu pe Facebook... Marea problemă a PNL este următoareaea: nevând loc anticipate, cum eu am pledat mereu, ei nu ştiu că sunt în groapă”, a subliniat publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că, prin desemnarea lui Nicolae Ciucă premier, PNL are o mare problemă deoarece poate apare un nou pol de putere în partid, iar Florin Cîţu, deşi lider, va fi ocolit de viitorul prim-ministru în favoarea lui Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu.



“O mare problemă e că PNL este şi într-un mai mare dezastru, dacă se poate spune aşa. Prin mişcarea cu Ciucă, Cîţu creează un alt Ludovic Orban. Să o luăm practic. Avem un Florin Cîţu, preşedintele partidului, un preşedinte care ajunge la Senat, să spunem. Şi Ciucă ce face? E şef. Nicolae Ciucă e premier. Cum îl chemi pe Ciucă tu, Florin Cîţu, în faţa partidului... tu Florin Cîţu vrei să faci ceva, să modifici ceva. Teoretic, Nicolae Ciucă este un simplu membru de partid. Este premierul PNL, adică a lui Cîţu. Îl vedeţi dvs pe Ciucă dându-i raportul lui Cîţu? Nu, le va da raportul celor doi, lui Klaus Iohannis şi lui Marcel Ciolacu. De fapt conducerea acestui guvern e asigurată de un cuplu. Ciolacu şi Iohannis”, a punctat publicistul.

În opinia sa, singura şansă a lui Klaus Iohannis să mai facă ceva în acest mandat este instalarea Guvernului Ciucă.



“Şi Klaus Iohannis e într-o situaţie fără ieşire. Fără PSD la guvernare vine suspendarea. Nu uitaţi că AUR strânge semnături prin ţară. Am văzut sondaje unde Iohannis are 14%. Şi 83% sunt nemulţumiţi. Dacă face suspendare, e suspendat într-o zi. Şi-atunci s-a terminat. Singura şansă a lui Klaus Iohannis să mai facă ceva în acest mandat este acest guvern. PSD nu e USR. USR sunt din ăia, categorie onoare la fotbal. Totuşi, PSD, cum or fi ei, ştiu şcoala politicii, administraţie, ştiu să tacă, nu scriu pe Facebook ...) Românii sunt atât de înnebuniţi de faptul că e criză politică încât şi formarea guvernului va ridica în sondaje ambele partide. Chiar dacă va fi la fel de prost. Pentru că presa a întreţinut această idee... nenorocire, dar când, în sfârşit, vor vedea guvern joi, veţi vedea... şi se vor duce şi pe 1 decembrie şi vor petrece 5 zile”, a mai spus publicistul.

“Vaccinarea a fost prezentată ca un fel de Isus Cristos. Va deveni obligatorie în toată Europa”

Ion Cristoiu spune că liderii politici au idealizat vaccinul, fără să le spună oamenilor că nu le asigură imunitate sută la sută, ceea ce a fost o greşeală.

“A fost o ciudăţenie, şi anume transformarea vaccinului într-o sărbătoare. Omenirea a fost într-o criză a pandemiei. Şi au apărut liderii politici din Occident care au spus să vină vaccinul. Vaccinul era un fel de Isus Cristos, era salvarea. O greşeală. Pentru că nu există un medicament perfect. În sfârşit s-a făcut vaccinul, s-a achiziţionat în cantităţi uriaşe, plătite de UE în numele tuturor statelor, şi atunci a avut loc o idealizare a vaccinului. În mod normal trebuia să se spună ceea ce se spune acum. Oameni buni, vaccinul nu este un medicament perfect, el nu asigură imunitate sută la sută”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu susţine că vaccinarea va deveni obligatorie în toată Europa, ceea ce se întâmplă şi acum, dar pe ocolite, prin instituirea unor restricţii pentru nevaccinaţi.



“Idealizându-se vaccinul, au fost neglijate celelalte măsuri, de distanţare socială... eu vorbesc de propaganda oficială, de maşinărie, că maşinăria a transformat vaccinarea în soluţie ideală, ori nu e adevărat. Şi acum vin la cea mai mare problemă care este acum, vaccinarea obligatorie. După părerea mea, spre tristeţea antivacciniştilor, va fi în toată Europa. Statele fac acum tot un fel de vaccinare obligatorie, dar o fac aşa... după ureche. Austriecii au anunţat vaccinarea obligatorie pentru februarie, da? Tu, ca putere, te confrunţi cu două situaţii. Închid şi ăia nu zic nimic sau ies milioane în stradă. E mai corect să anunţi vaccinarea obligatorie şi atunci am un text... ceea ce se întâmplă acum e tot o vaccinare obligatorie, dar e ticăloasă, adică nu ai voie aia, aia”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu remarcă totodată că, deşi valul 4 a fost cel mai grav pentru România, niciunul dintre cei care gestionează pandemia nu a fost tras la răspundere.



“La noi s-a întîmplat un lucru foarte grav. Acest val 4 a fost cel mai grav pentru România. Am bătut la numărul de decese, am apelat la străinătate. Ştiţi care este gravitatea? Că puterea nu a suferit nimic. La ce s-a întâmplat, numărul de morţi, normal era ca aceia care nu au gestionat această pandemie să fie raşi. Faptul că nu li s-a întâmplat nimic, arată că nu vor lua nimic în serios”, a subliniat publicistul.

Topul Săptămânii

În Topul Săptămânii, realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de preşedintele PSD, Marcel ciolacu, iar ultimul de copreşedintele AUR, George Simion.



Locul 5 - George Simion, copreşedinte AUR



„A fost foarte bun, felul în care a exploatat slăbiciunea lui Nicuşor Dan, încep să cred că va face carieră. A fost foarte bun. Există un fim întreg a lui Simion pe Facebok în care el vrea să-l întrebe pe Nicuşor Dan, care e primar, Nicuşor Dan o ia la fugă, Simion pune mâna pe el, îi spune, stai, răspunde. A fost foarte bun. Exploatează mai bine decât USR Facebook-ul. Ei exploatează ceea ce cere internetul, imagine, nu text. Aşa au câştigat şi la alegeri.”



Locul 4 - Gabriel Oprea, fost ministru de Interne



„Pentru că a fost achitat în dosarul acela cu automobilul de lux. La vremea respectivă am scris 5-6 articole în care am spus că este o prostie. Se dovedeşte încă o dată blestematul an 2015, despre care ar trebui scrisă o carte, în care binomul Coldea şi Kovesi şi-a făcut de cap. Era o speţă pe care o ştiu foarte bine. Ăia de la Ministerul de Interne au luat un automobil de lux pentru ministru, nu pentru el acasă, şi l-au anchetat pe Oprea. Dacă pentru dvs vine conducerea şi vă ia un elicopter, ce sunteţi de vină? Era automobilul instituţiei. Şi uite că l-a achitat şi nimeni nu are curaj să spună cine răspunde pentru oamenii ăştia care au fost târâţi pe drumuri. La Gabriel Oprea, care a fost scos din jocurile politice. Avem clară imaginea anului 2015 în care Florian Coldea şi Codruţa Kovesi au rezolvat probleme politice folosind DNA. Dovadă că avem achitări pe bandă rulantă.”



Locul 3 - Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei



„Mă întreb încă o dată cât îi mai rezistă nervii ca să fie primar general al Capitalei. Dvs v-aţi lămurit? Eu îl ştiu de când era în opoziţie. Am fost unul dintre jurnaliştii care i-au luat cele mai multe interviuri. Parcă nu părea aşa, deşi, am avut odată un interviu la B1Tv, la care a întârziat vreo 10 minute. Şi a zis că nu s-a sculat, nu părea deloc afectat, să zică aoleu ce mi s-a întâmplat. A întârziat, a întârziat.”



Locul 2 - Florin Cîţu, preşedintele PNL



„Am văzut mare supărare că eu am zis că e terminat. E terminat. Acum daţi-mi voie să fiu duios faţă de el. Totuşi, el a fost folosit de Klaus Iohannis, a fost folosit în toate împrejurările... să nu uităm că mai avea 15 minute să ajungă premier, să nu uităm că a fost premier.... şi-a asumat, la o adică poate să zică şi Klaus Iohannis, stai domnule că te-ai făcut premier. Principala lecţie în cazul lui e că într-un timp prea scurt a urcat prea mult, nu există aşa ceva. El vedea în funcţia de premier puterea lui ca preşedinte de partid.”



Locul 1 - Marcel Ciolacu, preşedintele PSD



„Este surprinzător ce maturitate a dovedit în această perioadă. Bine, am avut şi cu se să comparăm, cu Cîţu. Şi mai ales a confirmat această teză: niciodată când auzi ce spune Marcel Ciolacu, să fii sigur că nu e aşa.”