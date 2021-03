Adriana Celebidache, medic primar Stomatologie la clinica Dentexcela 3,, a fost invitata emsiunii Healthcare Trends de vineri, realizată de Mediafax în parteneriat cu Banca Transilvania – Divizia pentru Medici.

Medicul stomatolog povesteşte cum a început să profeseze: a început de la activitatea într-un cabinet ce se află într-un apartament de două camere ca ulterior, după multă muncă, să deschidă o clinică: Dentexcela3.

Celebidache este specialist în Estetică dentară şi ştie cât de importantă este estetica, dincolo de sănătatea dinţilor.

Întâi de toate, stomatologul povesteşte despre activitatea cabinetului: are 9 angajaţi şi 17 colaboratori. „Cabinetul are toate specialităţile dentare. „Eu îi spun o „stomatologie butic”, pentru că este mai aproape de om. Frica de stomatologie devine un mit uşor-uşor”, explică dentistul.

Ce presupune terapia cu laser în Stomatologie

„Terapia cu laser este relativ nouă. Sunt specialist în această tehnologie de 14 ani. Primul waterlaser din Bucureşti, eu l-am avut, dar în ţară erau deja câteva. Laserul este o lumină cu o anumită frecvenţă, lungime de undă iar fiecare lungime de undă este absorbită în ţesutul uman într-un grad diferit. Pe această bază, putem face anumite proceduri. ”, mai spune Celebidache.

Laser-ul cu apă se poate folosi în toate specialităţile dentare:

Cariologie

Parodontologie

Endodonţie

Protetică

Estetica dentară

Procedurile sunt fără durere, fără anestezie. Laserul are efect de regenerare şi decontaminare a ţesutului, astfel că distruge bacteriile. Lămpile UV folosite pentru decontaminarea virusului SARS-CoV-2 sunt tot un fel de laser, mai explică dentistul.

Preţul unui laser cu apă costă circa 55.000 euro. Este o tehnologie scumpă pentru specialist, dar cu beneficii pe măsură pentru pacient. „Cariile pot fi tratate fără anestezie şi fără durere. Tehnologia este extrem de importantă în Somatologie”, spune medicul.

Preţurile la dentist:

O obturaţie clasică - 350 lei

O obturaţie cu laser (fără durere/fără anestezie) - 550 lei

„În cazul obturaţiei cu laser, apa este cea care curăţă caria. Procesul carios are 60% apă. Smalţul dinţilor are 8% iar dentina are 20% apă. Lungimea de undă a laserului evaporă caria”, mai punctează stomatologul.

Laserul se foloseşte şi în paradontologie dar şi în estetica dentară, precum şi în extracţii.

Când şi cum scoatem măselele de minte

„Ocluzia, raportul dintre dinţii superiori şi dinţii inferiori la contact trebuie să fie una corectă. Dacă ocluzia este corectă, măselele de minte nu trebuie scoase. Dar dacă incomodează, ele ar trebuie scoase fiindcă în spate, pacientul ajunge greu cu periajul”, susţine dentistul, care arată, totodată, că în Statele Unite, molarii de minte se scot la vârsta de 20 de ani, imediat ce apar.

Molarii de minte sunt cei mai bogaţi în celule stem. Specialistul spune că recent, s-a descoperit faptul că măselele de minte au multe celule stem, atât de importante.

Faţetele dentare: plusuri şi minusuri

Medicul specialist a explicat tipurile de faţete: a) minim invazive (care nu presupun prepararea dintelui dinainte) ce presupun doar o îmbrăcare a dintelui, o colare, în scopuri estetice; b) cele invazive (care au riscul de inflama gingia): este greu pentru pacient pentru că se crează sensibilitate fiindcă dinţii au fost şlefuiţi, preparaţi şi sunt mai sensibili”, consideră dentistul.

Un minus al faţetelor dentare este faptul că sunt costisitoare însă un aspect bun este că pot fi aplicate câteva faţete, nu pentru toţi dinţii.

Stomatologia a devenit o artă întrucât medicul Adriana Celebidache spune, totodată, faptul că, înainte de lucrarea protetică se face o machetă şi se lucrează extrem de fin.

Stomatologia minim-invazivă: un „aur” al României

Profitul în Stomatologie nu este foarte mare, dacă medicii investesc în serviciile pe care le oferă. În Statele Unite, o „gură” costă circa 80.000 dolari pe când în România, o poţi „face” şi cu 16.000 euro.

Tehnologia pe care o plătesc stomatologii din România este mai scumpă decât cea din alte ţări, mai explică specialista.

Celebidache adaugă faptul că multe persoane din Occident vin şi îşi tratează dinţii în România datorită specialiştilor foarte buni, a tehnologiilor de ultimă generaţie din cabinete şi a preţurilor ieftine pentru fiecare serviciu în parte.

În cadrul emisiunii, au fost atinse şi alte subiecte de interes. Comunicarea cu pacientul este un lucru important, spune medicul. Totodată, specialista a vorbit despre relaţia medic-pacient, privatizarea în sistemul românesc de Sănătate şi a adus în discuţie stadiul şi activitatea cabinetelor în pandemia de COVID-19.

Nu în ultimul rând, medicul a vorbit despre profilaxie, cea mai ieftină metodă de tratament.