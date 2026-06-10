Horoscop 11 iunie. Luna intră în Taur și schimbă planurile tuturor zodiilor

Horoscop joi, 11 iunie 2026: Luna intră în Taur și aduce energie practică și ancorată pentru toate cele 12 semne zodiacale. Află ce îți rezervă ziua.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Joi este o zi bună pentru treburile financiare. Nu trebuie să te grăbești. Acționează cu intenție și vei vedea că lucrurile se rezolvă mai repede decât te aștepți.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Luna se află în semnul tău și totul funcționează la frecvența ta preferată. Știi exact ce ai de făcut și tot ce faci iese bine. Este ziua ta: profită la maximum de ea.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Te miști mai lent decât de obicei, dar asta îți dă timp să procesezi ceva ce ai ținut în minte. Nu trebuie să acționezi astăzi. Apreciază ritmul lent cât timp îl ai.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Săptămâna bună continuă. Joi ai ocazia să fii alături de un prieten drag. Ușurința cu care îi ești alături schimbă dinamica dintre voi – un moment mic, cu un impact mai mare decât pare.

Leu (23 iulie – 22 august)

Este o zi bună pentru munca mai puțin spectaculoasă, dar importantă – cea care îți construiește reputația în timp. Nu e distractiv, dar dă roade. Este momentul să arăți că ai și abilitățile, nu doar personalitatea.

Fecioara (23 august – 22 septembrie)

Joi realizezi că te-ai subestimat. Credeai că știi ce este posibil pentru tine, dar pe 11 iunie îți dai seama că ai gândit la o scară prea mică. Ești mai avansat decât ți-ai recunoscut. Țintește mai sus.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

O chestiune financiară care implică pe altcineva îți cere atenția. Ai păstrat tăcerea prea mult. Odată ce abordezi problema direct, lucrurile devin mai clare pentru ambele părți.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

O relație apropiată are nevoie de atenția ta joi, dar din motive bune. După o perioadă de incertitudine, lucrurile se îndreaptă în fine într-o direcție mai bună. Poți avea încredere că progresul este real.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este ziua potrivită să rezolvi acea problemă de la serviciu pe care o tot amâni. Nu e urgentă, dar stă în fundalul minții tale. Luna în Taur îți dă răbdarea să o duci până la capăt – și eliberezi mai mult spațiu mental decât te aștepți.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Creativitatea ta primește un impuls când Luna e în Taur. Concentrează-te pe a fi prezent joi. Un proiect personal sau o relație care primește toată atenția ta astăzi se răsplătește în mai multe feluri.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Joi, mediul tău imediat merită la fel de multă atenție ca ideile tale mari. Ce faci pentru a-ți îmbunătăți spațiul personal pe 11 iunie are un efect direct asupra modului în care te vei simți până la sfârșitul săptămânii.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Luna în Taur îți echilibrează emoțiile suficient cât să abordezi o conversație pe care tu și cealaltă persoană o tot ocoliți. Odată ce vă ascultați reciproc, vei afla exact ce aveai nevoie să știi.