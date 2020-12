HOROSCOP 21 decembrie. Mercur şi Soarele intră în Capricorn. Încep pregătirile pentru 2021

HOROSCOP 21 decembrie - Berbec

Mercur şi Soarele intră astăzi în casa carierei din horoscopul tău general, iar asta pune lumina reflectoarelor pe acest domeniu în săptămânile care urmează. Ţi se vor da oportunităţi importante, rare chiar, de a străluci la locul de muncă, de a-ţi face cunoscute ideile şi viziunile, de a-ţi impune punctul de vedere prin argumente şi asertivitate. În felul acesta, s-ar putea să atragi atenţia unor persoane foarte importante, care pot deschide uşi care ţi-au fost inaccesibile până în acest moment. Caută să profiţi la maximum de ocaziile care se ivesc în câmpul muncii, iar beneficiile vor întrece cu mult aşteptările.

HOROSCOP 21 decembrie - Taur

Mercur şi Soarele păşesc azi împreună în casa filozofiei de viaţă, a călătoriilor, studiilor şi interacţiunii cu instituţiile statului. Experienţele care se întrevăd pentru tine în săptămânile următoare vor schimba ceva la felul în care vezi lumea şi oamenii din jurul tău. S-ar putea să fie vorba de un curs de calificare sau de reconversie profesională care te maturizează, un atelier de dezvoltare personală sau o discuţie cu cineva care îţi lărgeşte orizonturile. De asemenea, astrele te sprijină să depăşeşti cu brio procese birocratice complicate, te ajută să plănuieşti călătorii şi să te pregăteşti pentru examenele care bat la uşă.

HOROSCOP 21 decembrie - Gemeni

Cu Mercur şi Soarele în casa relaţiilor şi a banilor din astrograma ta solară, se întrevede o perioadă bună pentru tine şi partenerul de viaţă şi/ sau cei cu care lucrezi în ceea ce priveşte realizarea de profituri împreună. Aveţi idei bune despre cum să vă investiţi resursele deţinute şi/ sau câştigate la comun, comunicaţi bine pe această temă, iar raportul de forţe între voi este unul care permite o împărţire echilibrată a sarcinilor şi beneficiilor odată ce proiectele voastre se fructifică. De asemenea, este un moment bun să reglaţi acest aspect, al autorităţii, dacă simţiţi că suferă într-un fel.

HOROSCOP 21 decembrie - Rac

Mercur şi Soarele îşi fac azi intrarea în casa parteneriatelor din horoscopul tău general, ceea ce va avea un efect benefic în cazul majorităţii relaţiilor pe care le ai, indiferent că este vorba despre cea cu persoana iubită ori cu persoanele cu care lucrezi. Sunteţi pe aceeaşi lungime de lungă, aveţi stiluri similare de a gândi şi a vorbi cu privire la subiecte de interes comun, iar toate acestea fac convieţuirea şi colaborarea una echilibrată pe mai multe teme. Dacă nu ai încă pe cineva sau eşti în căutare de asociaţi sau clienţi pentru proiectele tale, vei întâlni oameni speciali.

HOROSCOP 21 decembrie - Leu

Cu Mercur şi Soarele prezenţi de azi în casa muncii şi a sănătăţii, eşti îndemnat(ă) să profiţi de perioada care urmează pentru a te informa cu privire la metode prin care îţi poţi îmbunătăţi stilul de muncă, dar şi pe cel de viaţă şi alimentaţie. Informează-te din surse de încredere şi încearcă să aduci unele ajustări în ceea ce priveşte aceste aspecte. În plus, aceste tranzite ajută şi la o mai bună interacţiune cu colegii de muncă, ceea ce reduce riscul de a comite erori şi/ sau de a se ajunge la neînţelegeri care pot să-ţi afecteze nivelul de productivitate.

HOROSCOP 21 decembrie - Fecioară

Mercur şi Soarele progresează azi amândoi în casa iubirii şi a copiilor din horoscopul tău general, semn că, în decursul perioadei sărbătorilor, ar trebui să faci din relaţia de cuplu şi/ sau cu cei mici o prioritate pentru tine. Cele două tranzite creează contextul necesar pentru a comunica mai mult unii cu ceilalţi, de a petrece timp de calitate împreună. Fiindcă şi tu şi partenerul sunteţi poate în concediu şi mai puţin stresaţi decât de obicei, puteţi să vă ocupaţi mai îndeaproape de pasiunile şi preocupările celor mici, ale voastre personale, dar şi de cuplu. Familiile tinere primesc veşti bune.

HOROSCOP 21 decembrie - Balanţă

Mercur şi Soarele intră azi în casa familiei din horoscopul tău solar, ceea ce pune cele două domenii de viaţă pe primul loc în topul priorităţilor tale. Profită de săptămânile care urmează pentru a comunica mai mult cu cei dragi, pentru a pune pe tapet subiecte de discuţie pe care poate nu le-aţi abordat până acum. De asemenea, este un moment bun să reiei legăturile cu membri ai familiei de care te-ai distanţat din motive mai mult sau mai puţin obiective. Lasă spiritul sărbătorilor să vă aducă mai aproape unul de celălalt, mental măcar dacă nu şi la nivel fizic.

HOROSCOP 21 decembrie - Scorpion

Mercur şi Soarele tranzitează de astăzi casa comunicării din horoscopul tău general, ceea ce te va ajuta să interacţionezi mai bine cu persoanele din jurul tău. Pragmatismul cu care vezi lucrurile şi felul structurat în care vorbeşti dă celorlalţi senzaţia că pot avea încredere în tine, că ştii într-adevăr ce spui atunci când faci declaraţii. Se arată aşadar o perioadă prilenică să porţi negocieri, să discuţi oportunităţi de a începe colaborări sau de a le prelungi pe cele care sunt deja pe rol. De asemenea, se anunţă succese şi în cazul diverselor procese birocratice în care eşti implicat(ă) perioada aceasta.

HOROSCOP 21 decembrie - Săgetător

Cu Mercur şi Saturn în casa banilor şi a bunurilor, noul an nu te va surprinde cu buzunarele goale. Dacă tragi linie şi faci un bilanţ, vezi că te numeri printre norocoşii(oasele) care într-un an dificil ca acesta sunt totuşi pe plus. Fie că ai reuşit să pui câte ceva deoparte sau veniturile tale s-au înmulţit din diverse activităţi (extra)profesionale, este clar oricum că stai destul de bine din acest punct de vedere. Poate nu ar fi rău să te gândeşti la unele investiţii pe termen lung anul viitor, atunci când îţi dai mai bine seama cum vor evolua lucrurile.

HOROSCOP 21 decembrie - Capricorn

Mercur şi Saturn îşi fac azi intrarea în semnul naşterii tale, ceea ce înseamnă că sfârşitul de an (şi aniversarea ta inclusiv) te surprind cu un nivel de încredere de sine ridicat, comunicativ(ă) şi în relaţii bune cu cei din jurul tău. Dar tranzitul lor prin zodia ta mai înseamnă şi faptul că trebuie să te pui pe primul loc, să fii mai vocal(ă) în legătură cu nevoile şi dorinţele tale, indiferent dacă sunt de natură materială sau emoţională. În caz contrar, nu poţi avea aşteptări de la cei din jurul tău. Ai de câştigat dacă te impui mai mult.

HOROSCOP 21 decembrie - Vărsător

Cu Mercur şi Saturn în casa subconştientului, eşti în dispoziţia perfectă în care să faci bilanţul unui an complicat ca 2020. Ştii exact ce ai fi putut face mai bine decât ai făcut şi ce este nevoie să schimbi pe viitor pentru ca lucrurile să meargă în favoarea ta. Ai grijă totuşi să nu persişti prea mult cu gândul la lucruri pe care nu aveai cum să le schimbi, care nu ţineau de tine. Meditează doar la ceea ce este în puterea ta să faci pentru a te bucura de rezultate pe măsura eforturilor şi a timpului dedicate muncii tale.

HOROSCOP 21 decembrie - Peşti

Mercur şi Saturn progresează azi în casa planurilor de viitor şi a proiectelor de grup, semn că sfârşitul de an te surprinde gândindu-te optimist(ă) la ceea ce va aduce 2021. În cazul tău nu este vorba de un entuziasm orb, ci de nişte strategii bine puse la punct în ceea ce priveşte ziua de mâine. Ţi-ai făcut o idee despre cum ar putea evolua lucrurile şi ce măsuri trebuie să implementezi pentru a minimiza riscurile la care te expune un context instabil ca acesta. În plus, ai deja lângă tine oameni care te inspiră şi care te vor ajuta negreşit.