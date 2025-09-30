Astrologul Sanda Ionescu explică faptul că ”Ora Planetară, sub care începe luna octombrie 2025, este ora lui Venus și are ascendent în Rac, la dispoziția altei planete cu energie feminină – Luna. Un alt aspect feminin este mutarea lui Venus din semnul Fecioarei, în semnul în care este la ea acasă, în cel al Balanței. Însă vedeta lunii octombrie este octava superioară a lui Venus, energia elevată feminină – Neptun, care se va muta în mișcarea sa retrogradă, înapoi în semnul Peștilor, acolo unde și ea se simte acasă”. Ce influențe au toate acestea asupra noastră?

Ne detaliază Sanda Ionescu, în exclusivitate pentru MEDIAFAX: ”Prin Ora Planetară vedem relația cu femeile. Este statutul feminin altul? Este femeia valorificată? Este un aspect ce ne îndeamnă către a fi în armonie cu ceilalți, ne cere să lăsam deoparte prejudecățile, atașamentele bolnave, așteptările, complacerea și lenea”.

Vor fi discuții legate de împărțire teritorială

În plus, Sanda Ionescu arată că luna octombrie 2025 poate aduce la lumină manipulările legate de jocuri de noroc și traficul de narcotice: ”Ascendentul este în Rac, la dispoziția Lunii, aflată în Capricorn, unde se simte dată la o parte, exilată și cu tendințe de vinovăție, de tristețe și dificultăți cu care se confruntă în general populația globală. În Ascendent îl avem pe Jupiter, care se simte bine în Rac, însă are puterea de a manifesta ceea ce găsește. Găsește bine, amplifică binele. Găsește rău, amplifică răul. Jupiter în Rac arată și o natură de discuții sau de ce nu de împărțire teritorială”.

Pe 7 octombrie, Mercur se mută sub semnul Scorpionului și o însoțește pe Lilith, mai ales spre sfârșitul tranzitului său. Este un aspect ce poate aduce la lumină multe minciuni, dar și multe manipulări prin cuvinte, arată astrologul Sanda Ionescu. ”Una se spune și alta se face sau, și mai rău, rămânem la stadiul de cuvinte aruncate în vânt. Aici, Mercur ne spune să nu mai fim atât de creduli și să cerem argumente și fapte. Împreună cu Marte, care și el este în Scorpion, multe se întâmplă în spatele scenei. Se iau decizii, se semnează acorduri, despre care putem afla după 15 octombrie sau în luna noiembrie, când Marte în Săgetător va fi în opoziție cu Uranus, ambele retrograde. Pentru că pe 30 octombrie, Mercur intră în Săgetător, dar în Mers Aparent Direct”.

De la mijlocul lunii încep negocierile și compromisurile în relații

De altfel, Planeta feminității, Venus, este la începutul lunii în semnul Fecioarei, semn în care nu se simte confortabil, semn care aduce sacrificii, frici nefondate, susține cunoscutul astrolog: ”Dorim să ne facem utili, suntem nevoiți să muncim mai mult, să ne abandonăm în muncă fără a ține cont și de nevoile noastre, de sănătate și de ce nu de mișcare. Acest moment aduce prejudecăți și judecăți gratuite, fără să ne poziționăm și de cealaltă parte”.

Pe 14 octombrie, după atâta abandon, Venus se instalează la ea acasă, în semnul Balanței. Deja începem să ne întoarcem și către celălalt, să ne punem și în poziția cealaltă. Este aspect de mediere, de negociere, de asocieri și chiar abandon în relațiile de iubire, putând aduce compromisuri și dorința superficială de a face pe plac altora, fără să mai fim autentici.

În luna octombrie, avem două Mari Trigoane, de Aer și de Apă, care ne vor influența.

Trigonul de Aer se formează între Venus, Uranus și Pluto, arată Sanda Ionescu: ”Aspect mundan, ce ne dezvăluie că la nivel mare, au loc negocieri, care pot ajuta această perioadă de tranzit a umanității. Deschidere către evoluție, tehnologie, medicină și aici vorbim de meritrocrație- persoane care sunt meritoase, pasionate de ceea ce fac, studioase și cu adevărat profesioniste. Însă fiind vorba aici de Venus și Pluto, aspectul poate veni și cu convingere și manipulare”.

Celălalt Mare Trigon, care este de Apă, se formează între Lilith, Marte, Mercur în Scorpion, Saturn, care va fi urmat de Neptun de pe 22 octombrie în Pești și Jupiter în Rac.

Ceea ce s-ar traduce prin acțiuni și discuții ascunse. Manipulări și amenințări pentru a fi în “tabere” cel puțin de ochii lumii. Se va discută în această perioadă despre împărțire de teritorii. Sub acest Trigon se pot atinge mai ușor telurile: ”Pentru cei cu gândire curată este aspect de idealism, însă e nevoie să nu se mai intre în starea de judecată. Aduce sentimentul că suntem într-o luptă care nu se mai termină, într-o energie fără limite, haos din care nu vedem ordinea. Este un conflict atât mundan, cât și individual între dorința de a face și responsabilitatea acțiunii. Energia este mai scăzută și e necesar să ne mobilizăm pentru că ne ajută Saturn”.

Vom avea parte de crize financiare și politice

După șase luni de retrogradare, Micul Pluto intră în ”Mers Direct”, începând cu 15 octombrie. Dacă până acum a adus mai multă energie defensivă și ceva mai multă liniște, în ”Mers Direct” poate fi ceva mai ofensiv. Aduce la masa negocierilor noua formă de conducere mondială, se creează din nou ”Divide et Impera” – ”suveran vs global”. E posibil, așadar, să se discute despre modificări constituționale, despre un sistem social egalitar în ceea ce reprezintă traiul, chiar dacă la nivel mondial multe țări sunt în recesiune economică, sub pericol de faliment. Acest aspect aduce crize de resurse alimentare, naturale, creșterea șomajului și destabilizări sociale: ”Aduce cu sine crize financiare și crize politice. Se poate schimba sistemul de control bancar și cel de impozitare, se aduc la masa negocierilor discuții despre un control financiar mai complex, mai radical, poate unul virtual. Se vorbește doar în interior, însă vom afla și noi peste câteva luni”.

Sanda Ionescu anunță astfel că ”Vor avea loc dezbateri ce vor crea discrepanțe în privința unor reforme ce țin de libertate, egalitate, patriotism, democrație. Aduce revolte mai intense. Aduce demisii și înlocuiri, dar nu neapărat eficiente, schisme și reguli noi în zona partidelor politice. Vom auzi și de discuții și decizii în sfera religioasă, în sensul în care Biserica nu mai are o susținere mare din punct de vedere financiar.

Vom fi informați în legătură cu deciziile care s-au luat în ultimele luni, ce țin de sfera economică, socială, educațională și chiar cea politică. Putem vedea mai mult cum femeile se vor manifesta în tulburările sociale și așa cum ne-am obișnuit nu vom scăpa de amenințări și declarații de impuneri. Însă de noi depinde cum le privim, cu frică sau cu discernământ”.

Luna octombrie este, așadar, o lună intensă, care va fi marcată de jocuri de culise și schimbări.