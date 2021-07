Ana Maria Popescu, replică pentru ministrului Sportului la venirea în ţară: „Îmi doresc să luaţi dvs. aurul pe care eu n-am fost în stare să-l iau”

„Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puţine titluri cu „Brânză a pierdut aurul”, dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi aţi înţeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câştigă, oricum ar fi el. Simplul fapt că te-ai calificat acolo este un loc câştigat. Am rămas cu acelaşi gust de la Rio, din 2016, înainte să luăm aurul. Nu e OK, oameni buni, pentru că indiferent dacă ne întoarce de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel, şi noi, dar şi antrenorii noştri. Am în spatele meu patru oameni, atât am avut.

Pe lângă ei, apropo de finanţare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alţii. Îmi doresc foarte mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a spus sportiva, la venirea în ţară.

Ana Maria Popescu a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokio.