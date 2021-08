Sportul şi pasiunea se împletesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Imaginile virale cu britanicul Tom Daley, filmat în timp ce tricota

Jocurile Olimpice sunt despre oameni şi pasiunile lor. Iar deseori, pe lângă sport, participanţii atrag atenţia şi prin alte activităţi preferate în viaţa de zi cu zi. De exemplu, britanicul Tom Daley, concurent la proba de sărituri în apă, a devenit viral pe reţelele de socializare după ce a fost filmat în timp ce ... tricota.

Imaginile au fost surprinse în timpul preliminariilor masculine la proba de sărituri de la trambulina de 3 m, când Daley a profitat de clipele de răgaz pentru a împleti o bluză pe care era vizibil logo-ul Jocurilor Olimpice. Iar în timp ce admirau puloverul, oamenii au observat şi braţele sportivului, înfăşurate în folie transparentă. De aici au pornit mai multe teorii, dintre care cea mai răspândită era aceea potrivit căreia Daley s-ar fi tatuat recent.

Thomas „Tom” Daley, în vârstă de 27 de ani, este un săritor în apă laureat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 şi la Rio de Janeiro, în 2016. De asemenea, britanicul este dublu campion mondial în 2009 şi 2015.

here’s a video of tom daley knitting at the olympics because you all deserve this wholesome content on your tl pic.twitter.com/OT2ZbayORl