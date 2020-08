Îmi place să spun că acest Covid 19 mi-a tăiat răsuflarea, dar mi-a dat forţă şi dorinţă să trăiesc totul mult mai intens şi să mă bucur de prezent. Din cauza bolii am fost nevoită să anulez cununia pentru că am stat o perioadă în spital, nu am reuşit să fac pregătirile necesare, să-mi fac rochia, să comand toate cele de care aveam nevoie pentru cununie. A trebuit să reprogramăm asta şi, în cele din urmă, eu şi Raul am reuşit să facem pasul cel mare pentru noi. În spital asistentele făceau glume pe seama noastră şi spuneau: voi aici vă petreceţi luna de miere. Chiar dacă am stat acolo 11 zile, doar între patru pereţi, într-un spaţiu restrâns, asta ne-a ajutat să ne închegăm mai tare relaţia.

Covid 19 ne-a pus bariere. Practic, pe lângă părinţi, am avut 2-3 prieteni de fiecare şi a fost un grup mai restrâns. Oamenii de suflet sunt în număr mult mai mare şi am fost puşi într-o încurcătură. A trebuit să le explicăm despre situaţie, să îi facem să înteleagă...

Întrebarea este cum va fi la nuntă? Nu îmi pun doar eu această întrebare, ci şi alţi miri care şi-au programat nunta pentru la anul. Nu ştim ce se va întâmpla, dacă vom avea voie să chemăm un număr mai mare de persoane. Din punctul meu de vedere lucrurile nu se vor stabiliza până atunci, aşa că, cel puţin eu, mi-am propus să programez nunta când situaţia va reveni cât de cât la normal.

Covid 19 mi-a oferit lecţii. Vorba aceea: ce nu te omoară, te întăreşte. Am vrut să împărtăşesc cu voi trăirile, emoţiile prin care am trecut cât timp am fost internată în spital şi, mai ales, am vrut să vă povestesc ce înseamnă viaţa după acele uşi securizate pentru că la astfel de informaţii nu au acces decât cadrele medicale şi pacienţii infectaţi cu Covid 19. Am vrut să expun părticica mea, povestea mea, pentru a înţelege mai uşor ce înseamnă acest virus şi cum îţi poate el modifica viaţa. Vă munţumesc că m-aţi urmărit. Sănătate tuturor!