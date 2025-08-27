Procesul a început după ce un bărbat a căzut noaptea cu trotineta, în timp ce mergea pe Șoseaua Nordului din București, din cauza unei gropi nesemnalizate pe care nu a putut să o ocolească la timp. S-a ales cu răni grave la mâini și la picioare și au urmat multe zile de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în 29 iunie 2023, dar bărbatul a dat în judecată Administrația Străzilor în noiembrie, după ce a trecut perioada de îngrijiri și recuperare medicală.

Abia un an mai târziu a început judecarea dosarului, la Judecătoria Sectorului 1. Bărbatul rănit a cerut daune materiale de 375 de lei, dar și daune morale de 30.000 de euro.

Administrația Străzilor s-a apărat spunând că nu se știe viteza cu care bărbatul circula cu trotineta și nici dacă era băut sau drogat la momentul producerii accidentului, situație care l-ar fi împiedicat să ocolească groapa la timp. Mai mult, bărbatul care a căzut cu trotinetă din cauza gropii nu a sunat la 112 după accident, ci s-a dus direct la spital, iar în aceste condiții, nu există o cercetare a polițiștilor la fața locului.

”Ţinând cont de dimensiunile mari ale gropii din carosabil, aspect reieşit din planşele fotografice depuse de reclamant, chiar dacă deplasarea s-a realizat pe timp de noapte, este puţin probabil ca acesta să nu fi putut observa groapa. Totodată, segmentul de drum este bine iluminat public. Motivele pentru care reclamantul nu a observat groapa pot fi multiple, acesta ar fi trebuit să se asigure în prealabil că trotineta era echipată corespunzător cu mijloace şi dispozitive de iluminare în stare bună de funcţionare”, au mai argumentat apărătorii Administrației Străzilor în fața judecătorului.

În opinia acestora, daunele morale de 30.000 de euro cerute sunt prea mari raportat la faptul că bărbatul rănit nu a avut leziuni care să-i fi pus viața în pericol și nu a avut nevoie de spitalizare continuă.

Bărbatul rănit a afirmat însă că a avut cheltuieli cu tratamentul, recuperarea medicală a durat mult, iar rănile suferite i-au lăsat urme vizibile şi permanente pe picioare și pe mâini, situație care îi afectează stima de sine şi ”felul în care se percepe în forul interior”. Acesta a susținut și că rănile suferite și zilele de îngrijiri medicale l-au împiedicat să aibă aceeași viață familială și socială ca cea de dinainte de accident.

Instanța a reținut că bărbatul rănit a solicitat certificat medico-legal din care rezultă că a avut nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale, dar și că la consultul la Oropedie s-a constatat că nu a respectat indicaţiile anterioare de a folosi cârje de mers şi orteză.

”Prezenţa unei gropi adânci şi nesemnalizate în carosabil, pe timp de noapte, reprezintă în sine o circumstanţă de risc major”

Judecătorul a considerat însă că Administrația Străzilor avea obligația de a face reparațiile la drumul de pe Șoseaua Nordului. Or, din fotografiile din dosar rezultă că, în noaptea accidentului, exista ”o groapă nesemnalizată în carosabil, de dimensiuni considerabile, care reprezintă un pericol evident pentru siguranţa circulaţiei”.

”În ceea ce priveşte apărarea pârâtei privind eventuala culpă a reclamantului, pe motiv că nu s-ar cunoaşte viteza cu care se deplasa pe trotineta electrică, instanţa reţine că vehiculul are o viteză limitată prin construcţie şi este destinat deplasării pe carosabil în zone urbane. Chiar presupunând o viteză de deplasare normală sau moderată, prezenţa unei gropi adânci şi nesemnalizate în carosabil, pe timp de noapte, reprezintă în sine o circumstanţă de risc major care atrage răspunderea administratorului drumului”, a apreciat instanța.

Administrația Străzilor plătește daune

Deși a găsit vinovată Administrația Străzilor pentru că nu a semnalizat groapa de pe Șoseaua Nordului și nu a luat măsuri pentru a fi astupată, instanța a considerat că o despăgubire morală de 30.000 de euro este prea mare în raport cu urmările accidentului.

”Instanţa reţine că prejudiciul nu are un caracter deosebit de grav, nu au existat fracturi, intervenţii chirurgicale, internări de lungă durată, prejudiciu estetic grav şi permanent. Totodată, reclamantul nu a propus probe care să ateste în mod concret o afectare semnificativă a vieţii profesionale sau sociale, dovezi privind concedii medicale sau absenţe justificate, ori martori care să fi observat direct impactul psihic sau emoţional al accidentului”, a explicat instanța decizia luată în iulie 2025.

Astfel, pentru accidentul suferit – urmat de ”leziuni moderate, dar reale, 25-30 zile de îngrijiri medicale, în condiţiile în care nu au fost urmate în totalitate indicaţiile terapeutice, lipsa probelor privind trauma psihică puternică” -, judecătorul a apreciat că 4.000 de lei reprezintă o despăgubire suficientă pentru a avea ”efect reparator și rezonabil, fără a duce la o îmbogățire nejustificată”.

Deși despăgubirile morale sunt mult mai mici decât cele solicitate de bărbatul rănit, instanța a apreciat fără îndoială că Administrația Străzilor București este vinovată, pentru că a dat dovadă de ”neglijență” și nu s-a comportat ”ca un bun proprietar” al drumului pe care îl are în administrare.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 nu este definitivă și, dacă va fi contestată, dosarul va ajunge la Tribunalul București.