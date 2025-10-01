48 de persoane care s-au accidentat pe drumurile Capitalei au cerut 21,5 milioane de lei daune de la Administrația Străzilor

Zeci de persoane fizice au acționat în judecată Administrația Străzilor București (ASPMB) pentru a obține reparații materiale și morale în urma accidentelor de pe arterele Capitalei, arată amplul răspuns transmis de instituție la solicitarea Mediafax.

Decizie cu „efect reparator și rezonabil, fără a duce la o îmbogățire nejustificată”

Solicitarea de informații, înregistrară pe 1 septembrie, venea în completarea unui caz, detaliat în exclusivitate de Mediafax, al unui bărbat care a căzut noaptea cu trotineta, în timp ce mergea pe Șoseaua Nordului din București, din cauza unei gropi nesemnalizate pe care nu a putut să o ocolească la timp. În urma incidentului, bărbatul s-a ales cu răni grave la mâini și la picioare și a primit îngrijiri medicale timp de mai multe zile.

Accidentul s-a produs în 29 iunie 2023, dar bărbatul a dat în judecată Administrația Străzilor în noiembrie, după ce a trecut perioada de îngrijiri și recuperare medicală. Dosarul a ajuns să fie judecat un an mai târziu, la Judecătoria Sectorului 1, unde bărbatul rănit a cerut daune materiale de 375 de lei, dar și daune morale de 30.000 de euro.

Deși a găsit vinovată Administrația Străzilor pentru că nu a semnalizat groapa de pe Șoseaua Nordului și nu a luat măsuri pentru a fi astupată, instanța a considerat că o despăgubire morală de 30.000 de euro este prea mare în raport cu urmările accidentului, apreciind că 4.000 de lei reprezintă o despăgubire suficientă pentru a avea „efect reparator și rezonabil, fără a duce la o îmbogățire nejustificată”.

Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, pronunțată la jumătatea lunii iulie, nu este definitivă, iar, de la publicarea cazului, Administrația Străzilor chiar a atacat-o, urmând ca apelul să primească termen de judecată la Tribunalul București.

Câte dosare au fost achitate deja după decizia instanței

Administrația Străzilor București a transmis Mediafax că, în calitate de structură de specialitate a administrației publice locale, exercită atribuții de gestiune, întreținere și modernizare a rețelei de drumuri aflate în administrare, cu respectarea cadrului legal în vigoare și a principiilor de transparență și responsabilitate publică.

Instituție a detaliat pentru Mediafax situația litigiilor generate de persoane fizice care au solicitat instanțelor acordarea de daune morale și materiale pe motivul unor accidentări cauzate de starea carosabilului.

Potrivit ASPMB, în ultimii cinci ani, la nivelul Serviciului Juridic Contencios au fost înregistrate 48 de dosare având ca reclamanți persoane fizice.

Din totalul de 48 de dosare, 40 se află în curs de judecată, unul a fost soluționat prin scoaterea Administrației Străzilor din cauză. Cinci dosare au fost pierdute definitiv, iar două au fost câștigate definitiv de către apărătorii ASPMB.

În ceea ce privește sumele solicitate de reclamanți, Administrația Străzilor a precizat că este vorba de:

Daune materiale: aproximativ 1.967.762,09 lei și 6.437,90 euro;

Daune morale: aproximativ 2.784.200 lei și 3.360.000 euro.

La un simplu calcul aritmetic, suma totală în lei este de 4.751.962,09 de lei, la care se adaugă 3.366.437,9 de euro. La un euro rotunjit la 5 lei, ar însemna un total de 21,58 de milioane de lei.

Sumele efectiv achitate sunt mici față de cele cerute, având în vedere că a ASPMB pierdut în cinci dintre cele 48 de dosare, la acest moment.

Astfel, în urma sentințelor judecătorești definitive și irevocabile, Administrația Străzilor a achitat în ultimii 5 ani către persoane fizice suma totală de 1.381.268,36 lei, arată instituția.

„Subliniem faptul că toate procedurile juridice se desfășoară cu respectarea dispozițiilor Codului Civil, Codului de Procedură Civilă și a celorlalte acte normative incidente, iar instituția depune permanent diligențele necesare pentru apărarea interesului public și pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare. De asemenea, aspectele invocate de reclamanți în cadrul acestor litigii sunt analizate punctual de către instanțele de judecată, soluțiile pronunțate fiind respectate și puse în executare conform legii”, au conchis oficialii Administrației Străzilor pentru Mediafax.