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Cetățean marocan, declarat indezirabil în România pentru 10 ani

Un cetățean marocan a fost declarat persoană indezirabilă în România pentru o perioadă de 10 ani, în urma unei hotărâri pronunțate miercuri de Curtea de Apel București, la sesizarea Serviciului Român de Informații. Potrivit SRI, bărbatul se afla într-un stadiu avansat de radicalizare și desfășura activități de promovare a ideologiei teroriste.
Cetățean marocan, declarat indezirabil în România pentru 10 ani
Maria Miron
01 iul. 2026, 18:28, Justiţie
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Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani, a anunțat miercuri Serviciul Român de Informații (SRI).

Măsura a fost luată la sesizarea SRI, în baza informațiilor obținute de instituție privind activități care, potrivit legislației din domeniul prevenirii și combaterii terorismului, reprezintă riscuri la adresa securității naționale.

În atenția SRI din 2025

Cetățeanul marocan s-a stabilit în România în 2023, iar la sfârșitul anului 2025 a intrat în atenția SRI pentru activități considerate un risc la adresa securității naționale.

Potrivit SRI, acesta se află „într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională”.

Serviciul Român de Informații a precizat că cetățeanul marocan este simpatizant al unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu și desfășoară activități de promovare a unor grupări teroriste și a ideologiei acestora.

„Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, a transmis instituția.

Interdicția de ședere în România

SRI nu a oferit detalii suplimentare privind natura activităților desfășurate de persoana vizată, organizațiile pe care le-ar fi susținut sau circumstanțele care au stat la baza sesizării adresate instanței.

Declararea unei persoane ca indezirabilă reprezintă o măsură prevăzută de legislația română în materie de regim al străinilor și securitate națională, prin care unui cetățean străin îi este interzisă șederea pe teritoriul României pentru perioada stabilită de instanță.

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