Magistrații în luptă pentru independență. CSM denunță campaniile politice de discreditare

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor”, transmite miercuri CSM într-un comunicat.

Instituţia arată că în mai multe rânduri a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, „prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”.

„Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei, care reprezintă garanţia fundamentală a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiţie independentă şi pe deplin funcţională este indispensabilă şi pentru ceilalţi profesionişti ai dreptului a căror activitate este convergentă cu acelaşi obiectiv al garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, transmite miercuri CSM printr-un comunicat.

Conform acestuia, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog şi cooperare onestă cu reprezentanţii acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeaşi retorică a culpabilizării magistraţilor români.

Consiliul Superior al Magistraturii îi asigură pe toţi judecătorii şi procurorii români de faptul că va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, „astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.