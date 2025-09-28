Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la aniversarea a 194 de ani de avocatură bucureșteană

În discursul său, Marinescu a evidențiat tradiția îndelungată a Baroului București, apreciind contribuția constantă a avocaților la apărarea drepturilor fundamentale și la transmiterea valorilor juridice către generațiile viitoare, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Oficialul a reiterat importanța colaborării dintre Ministerul Justiției și profesia de avocat, subliniind că avocații sunt piloni indispensabili ai unui sistem judiciar eficient și apropiat de cetățean.

Ministrul a amintit și despre întâlnirea recentă cu Uniunea Națională a Barourilor din România, unde s-au discutat teme de interes comun, precum îmbunătățirea cadrului legislativ și creșterea eficienței actului de justiție.

De asemenea, Marinescu a reafirmat angajamentul ministerului pentru dezvoltarea infrastructurii judiciare și digitalizarea procesului de justiție, pentru a sprijini atât profesioniștii dreptului, cât și cetățenii.