Patru organizații ale magistraților cer o discuție urgentă cu premierul Bolojan. Ce invocă acestea

Patru organizații ale magistraților au cerut marți premierului Ilie Bolojan o întâlnire „de urgență” pentru a analiza efectele pe care „campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat”, desfășurată în ultimii trei ani, le are asupra încrederii publicului în autoritatea judecătorească.

Reprezentanții acestora consideră că există o campanie îndreptată împotriva lor, după ce guvernul a propus reducerea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare în justiție.

Într-un comunicat transmis premierului, asociațiile afirmă cât de importantă este nevoia implicării judecătorilor și procurorilor în discuțiile despre modificările propuse la statutul magistraților.

„Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) şi Asociaţia Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgenţă prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani – exacerbată în timpul campaniilor electorale recente şi în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor şi procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească”, se arată în comunicatul transmis ce acestea.

În documentul transmis premierului, organizațiile declară că „dialogul este esenţial pentru buna funcţionare a instituţiilor statului, dar devine cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătoreşti de a-şi îndeplini funcţia esenţială – aplicarea legii, garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

Tot în comunicat se mai menționează că „dialogul şi consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăţi. Există o distincţie clară între libertatea de exprimare şi critica legitimă, pe de o parte, şi lipsa de respect sau presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte”.

Cele patru asociații declară că „stabilitatea şi predictibilitatea statutului judecătorilor şi procurorilor reprezintă principalele garanţii ale independenţei justiţiei” și cer o dezbatere pentru a stabili dacă schimbările legislative repetate respectă aceste principii democratice.

Ele insistă asupra „importanţei participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor”, și asupra faptului că magistrații trebuie consultați și să aibă un „rol activ” în elaborarea legilor care le reglementează activitatea sistemului judiciar.

„AMR, UNJR, AJADO şi APR şi-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înţeleasă necesitatea consultărilor cu organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, pentru a asigura un cadru de dialog adecvat atunci când sunt iniţiate proiecte legislative ce implică statutul acestora, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuţie însăşi legitimitatea autorităţii judecătoreşti”, se precizează în același comunicat.