Raport în cazul apartamentelor Nordis Mamaia Wave: câte unități au fost vândute și câte sunt încă libere

Administratorul judiciar al companiei Nordis Management SRL, CITR, a prezentat un raport detaliat privind proiectul Nordis Mamaia Wave, în cadrul procedurii de insolvență. Potrivit documentului, din cele 1.408 convenții încheiate pentru apartamentele din proiect, 709 unități au fost deja vândute către terți prin contracte de vânzare-cumpărare, iar 441 de apartamente sunt acoperite de promisiuni valide, fără neconcordanțe documentare, informează flux24.

În același timp, 212 promisiuni au rămas fără obiect, deoarece apartamentele respective au fost valorificate către terți sau au fost recompartimentate. În total, 303 apartamente sunt libere, dintre care aproximativ 90 sunt complet disponibile pentru vânzare. Alte 46 de unități prezintă interpretări divergențe asupra documentelor.

CITR a subliniat că analiza are ca scop asigurarea transparenței pentru toate părțile implicate și protejarea intereselor creditorilor. Echipa administratorului judiciar va continua să comunice stadiul procedurilor și să ia măsuri pentru a soluționa situația juridică a fiecărui apartament într-un mod corect și legal.

Legea „Nordis” a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Camera Deputaților, for decizional, a aprobat, recent, cu unanimitate de voturi, mult-așteptata „Lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori.

Ce prevede legea

Conform noilor prevederi, suma plătită pentru rezervare:

Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului:

– încă 25% după finalizarea structurii de rezistență,

– încă 20% la finalizarea instalațiilor.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Preapartamentarea, element nou introdus

Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul supraînscrierilor și al vânzărilor multiple.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD, printre care fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.