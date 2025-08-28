Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”. El s-a prezentat la controlul judiciar

Sebastian Popescu, fostul candidat la funcția de președinție, a mers joi la poliție pentru controlul judiciar. Este urmărit penal pentru corupere sexuală a minorilor, iar pe baza acestei acuzații a declarat că își dorește ca dosarul să fie clarificat „din punct de vedere legal, nu mediatic”.

„Imaginea mea este făcută țăndări. În acest moment, interesul meu personal și urgent este să se lămurească această situație, dar din punct de vedere legal, nu mediatic. Eu îmi doresc cât mai repede cu putință ca organele de anchetă să facă toate demersurile necesare pentru a se lămuri această speță”, a spus Sebastian Popescu în fața jurnaliștilor.

Referitor la contestarea controlului judiciar, el a menționat că avocata sa va decide dacă va face acest pas și a refuzat să ofere alte detalii. El a declarat că se află „sub restricție”.

„Deci, dacă nu eram sub restricție, vă puteam răspunde fără niciun fel de problemă. Pentru că, repet, toată viața mea a fost o persoană transparentă, publică și nu am absolut nimic de ascuns”, a explicat acesta.

Sebastian Popescu a susținut că se afla în zona în care a fost „prins în flagrant” de Justițiarul din Berceni deoarece fusese chemat la sediul partidului pentru „un interviu fals”.

„Știți, habar n-aveam cine este. Atunci am aflat. Era sediul partidului, fusesem chemat pentru interviu fals. Atâta pot să vă spun atât. Nu era niciun copil, iertați-mă, vedeți, sunt o groază de informații false. Atâta pot să vă spun. Orice ține de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea. Deci atâta pot să vă spun că mi s-a întins o capcană. Atâta pot să vă spun.”, a declarat fostul candidat la președinție.

El a mai afirmat că, „dacă dosarul ajunge în faza publică”, va face mai multe dezvăluiri și a sugerat că situația sa are legătură cu candidatura la prezidențiale.

„Dacă nu eram candidat la președinție, dumneavoastră mai erați aici, intersați de mine? Nu… Vă aduceți aminte ce am făcut în 2024, după alegeri, după primul tur, cred că știți. Da, am depus o contestație la Curtea Constituțională. Împotriva cui? Ce s-a întâmplat după aceea? Mai continuăm? Ce s-a întâmplat în la dezbaterea electorală de la Palatul Cotroceni. Cine a atacat actualul președinte al României? Ne aducem aminte? Uităm? Cred că ar fi bine să nu uităm”, a mai spus acesta.

Pe Facebook, Sebastian Popescu a scris că nu a avut și nu va avea „niciodată intenţia sau înclinaţia de a întreţine relaţii de orice natură cu persoane minore”.

„Nu am avut şi nu am astfel de atracţii sau preocupări. Întreaga această situaţie este contrară valorilor şi caracterului meu”, a afirmat Sebastian Popescu pe pagina sa.

Fostul candidat la prezidenţiale este cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile, fiind acuzat de corupere de minori, după ce i-ar fi propus unui copil, printr-o reţea de socializare, să întreţină relaţii intime.

Investigaţia a fost preluată de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.