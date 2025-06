Tragedie în Austria. Cel puțin nouă morți într-un atac armat la o școală din Graz. Mai multe persoane au fost grav rănite

Ziarul Salzburger Nachrichten a citat rapoarte neconfirmate potrivit cărora suspectul era un fost student în vârstă de 22 de ani care avea asupra sa două arme: un pistol și o pușcă, relatează Reuters.

„Este de neînțeles și insuportabil. Simpatia și durerea mea se îndreaptă către victime și familiile lor. Nimeni nu își poate imagina suferința; ca mamă a trei copii, mi se rupe inima”, a scris pe X ministrul austriac pentru afaceri europene și internaționale, Beate Meinl-Reisinger.

Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis și ea câteva gânduri pe X despre tragedie.

„Fiecare copil ar trebui să se simtă în siguranță la școală și să poată învăța fără frică și violență. Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile acestora și de poporul austriac în acest moment sumbru.”

Deeply shocked by the news of the school shooting in Austria.

Every child should feel safe at school and be able to learn free from fear and violence.

My thoughts are with the victims, their families and the Austrian people in this dark moment.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 10, 2025