Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după atacul armat de la o școală din Graz, Austria

Marți după-amiază, un atac armat a avut loc la o școală din orașul Graz, Austria, în urma căruia cel puțin nouă persoane au murit și mai multe au fost grav rănite. Presupusul atacator, un elev, s-a sinucis, iar până la acest moment, o operațiune a poliției este în desfășurare.

Incidentul a avut loc pe strada Dreierschuetzengasse, unde se găsește o școală secundară. Poliția a intervenit imediat, desfășurând o amplă operațiune în zonă. Autoritățile au transmis un apel către populație, cerând oamenilor să stea departe de perimetrul afectat.

Nicușor Dan, președintele României, a transmis condoleanțe președintelui Austriei, Alexander Van der Bellen, dar și tuturor familiilor afectate de decesele tragice. Mesajul său a fost postat pe platforma X.

„Condoleanțele mele Președintelui @vanderbellen, după atacul șocant asupra unei școli din Graz, cu atât de mulți elevi morți și răniți. Gândurile mele sunt alături de toate victimele, de familiile lor și de poporul austriac în aceste momente tragice”, a transmis Nicușor Dan.

My condolences President @vanderbellen after the shocking attack on a school in Graz, with so many students dead and wounded. My thoughts are with all the victims, their families and the people of Austria in these tragic moments.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 10, 2025