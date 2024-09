Trei bărbaţi au cumpărat autoturisme cu vouchere Rabla falsificate

„Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 31 şi 65 de ani, reprezentaţi ai unei societăţi comerciale, folosind datele de identitate ale unei persoane, ar fi obţinut, în mod ilegal, un dispozitiv electronic tip token, pe care l-ar fi folosit ulterior, pentru declararea activităţii societăţi comerciale în Spaţiul Privat Virtual al unei agenţii de specialitate al administraţiei publice centrale. În acest fel ar fi falsificat bilanţurile contabile, reuşind astfel să obţină de la doua instituţii abilitate finanţări pentru un program de stimulare a înnoirii parcului auto. Din cercetări, s-a stabilit că bănuiţii ar fi indus în eroare două societăţi de leasing, în contextul achiziţionării a cinci autoturisme, tot prin prezentarea unor documente falsificate”, anunţă Poliţia Capitalei.

În vederea administrării materialului probator, poliţiştii au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.



Persoanele bănuite au fost depistate, urmând a fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals privind identitatea şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.