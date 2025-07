Tanczos Barna: Suntem în faţa unei provocări majore în ceea ce priveşte viitorul fiscal al ţării

„Este primul pachet care vizează corectarea deficitului bugetar, pentru care, aşa cum am spus, Guvernul a decis să-şi asume răspunderea. Suntem în faţa unei provocări majore în ceea ce priveşte viitorul fiscal-bugetar al ţării, dar această provocare poate fi transformată într-o oportunitate, dacă sunt luate deciziile ferme şi se implementează reformele necesare pentru a crea un stat mai suplu, un stat care respectă mai mult cetăţeanul, un stat care oferă servicii mai bune. În ultimele decenii, România a cunoscut o redresare economică semnificativă, recuperând foarte mult din decalajul faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Niciodată în istoria României nu am fost poziţionaţi aşa de bine în această regiune a Europei în privinţa PIB-ului pe cap de locuitor, cât şi în priminţa altor indicatori macroeconomici. Dar această perioadă, această creştere, a generat şi dezechilibre care trebuie corectate. Aşa cum am spus şi în ianuarie, în calitate de Ministru al Finanţelor, această traiectorie va putea fi păstrată doar dacă gestionăm urgent vulnerabilităţile acumulate”, spune Tanczos Barna.

El opinează că prima vulnerabilitate care trebuie corectată se referă la deficite.

„Această situaţie, creată în ultimii 10-12 ani, o apăsare foarte mare pe tot ce înseamnă stabilitate, tot ce înseamnă predictibilitate în România. Creşterea accelerată a datoriei publice şi deficitul bugetar sunt acele elemente care trebuie corectate în viitorul apropiat. Primele şase luni ale anului au fost marcate de provocări majore, atât pe plan intent cât şi pe plan extern. Ştim foarte bine că în cursul lunii aprilie a început acea dispută între SUA şi Uniunea Europeană pe taxe vamale. Am avut situaţia scăderii economice şi scăderii producţiei industriale în principalele ţări ale Uniunii Europene. Aceste lucruri au afectat şi economia României. Am vorbit şi trebuie să vorbim în continuare deschis despre faptul că deficitul bugetar este nesustenabil fără măsurile de corecţie. Acest deficit de 9,3%, cu care am încheiat anul trecut, este o problemă semnificativă şi timpul este foarte scurt. Suntem presaţi de timp, pentru că am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, am avut o perioadă în care România şi-a asumat, prin mai multe documente, şi nu într-un detaliu o să vină domnul Nişti şi o să explice, aceste corecţii fiscal-bugetare. Atât Uniunea Europeană cât şi agenţia de rating cu care am vorbit în zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente. Motiv pentru care am elaborat acest pachet”, încheie Tanczos Barna.