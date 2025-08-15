Fitch menţine ratingul României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, dar avertizează asupra deficitului şi datoriei publice

Decizia vine în contextul în care finanţele publice s-au deteriorat puternic, România având unul dintre cele mai mari deficite bugetare din categoria sa, dar şi o datorie publică aflată pe o traiectorie ascendentă.

Fitch estimează că deficitul va coborî de la 7,4% din PIB în 2025 la 5,9% în 2027, însă avertizează că rămâne la un nivel foarte ridicat.

În iulie, guvernul a adoptat un pachet ambiţios de măsuri fiscale, care include creşteri de TVA şi îngheţarea salariilor şi pensiilor din sectorul public, dar agenţia notează că există riscuri majore de implementare din cauza costurilor sociale şi a tensiunilor politice.

Fitch atrage atenţia şi asupra creşterii economice foarte slabe, sub 1% în 2024 şi 2025, cu perspective de redresare abia după 2027, precum şi asupra unei inflaţii persistent ridicate, amplificată de noile taxe.

În acelaşi timp, deficitul de cont curent şi datoria externă ridicată menţin vulnerabilitatea economiei româneşti la schimbările de sentiment din pieţele financiare.

Pe plan politic, agenţia Fitch subliniază că incertitudinea s-a redus odată cu alegerea preşedintelui Nicuşor Dan şi formarea unei coaliţii pro-occidentale stabile, însă avertizează că presiunea populistă şi schimbarea premierului în 2027 pot readuce riscuri pentru stabilitatea politicilor economice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat decizia, subliniind că aceasta „reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României” privind consolidarea fiscală și sustenabilitatea finanțelor publice.