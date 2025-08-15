Bolojan, fluierat înainte de discursul de Ziua Marinei: Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului

Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan, nu participă la Ziua Marinei. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs și, la începutul acestuia, a fost fluierat de persoane din mulțime.

Ilie Bolojan a asigurat în discursul său pe comandanții Forțelor Navale de sprijinul Guvernului României.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Românească. Dacă astăzi România este o ţară sigură, membru al Alianţei Nord-Atlantice, dacă astăzi, aici, putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi Forţelor Navale Române. Marinarii noştri sunt, de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările şi oceanele lumii, cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calităţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii. Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante, fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi. Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre Navale de sprijinul Guvernului României. Se cuvine, de asemenea, să le mulţumesc familiilor marinarilor noştri, pentru înţelegerea de care dau dovadă faţă de privaţiunile vieţii de marinar şi pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi de mare praznic, nu putem să nu ne gândim cu recunoştinţă la eroii noştri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea şi demnitatea neamului nostru”, a spus Bolojan.

De asemenea, prim-ministrul a transmis că „dezvoltarea ţării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei”. Bolojan consideră că potenţialul hub-ului logistic al Constanţei trebuie pus în valoare, cât şi „potenţialul energetic al Dobrogei”.

„Pentru cei care suntem în serviciu public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici pe faţă, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România”, a mai spus Bolojan.