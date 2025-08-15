Prima pagină » Politic » Bolojan, fluierat înainte de discursul de Ziua Marinei: Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului

Bolojan, fluierat înainte de discursul de Ziua Marinei: Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Constanţa, de Ziua Marinei. Acesta a ţinut un discurs în care a mulţumit marinei şi a vorbit despre potenţialul României care trebuie valorificat. Înainte de a-și începe discursul, premierul a fost fluierat din mulțime.
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Marinei. A fost transmis de un consilier prezidențial
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Marinei. A fost transmis de un consilier prezidențial
Prinși cu 66 de kilograme de cocaină pe A1: doi sârbi, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc
Prinși cu 66 de kilograme de cocaină pe A1: doi sârbi, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc
Incendiu în zona stației de epurare din Slatina. Flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime
Incendiu în zona stației de epurare din Slatina. Flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime
Diana Buzoianu, despre programul Rabla: Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă
Diana Buzoianu, despre programul Rabla: Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025, 11:17, Politic

Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan, nu participă la Ziua Marinei. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs și, la începutul acestuia, a fost fluierat de persoane din mulțime.

Ilie Bolojan a asigurat în discursul său pe comandanții Forțelor Navale de sprijinul Guvernului României.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Românească. Dacă astăzi România este o ţară sigură, membru al Alianţei Nord-Atlantice, dacă astăzi, aici, putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi Forţelor Navale Române. Marinarii noştri sunt, de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările şi oceanele lumii, cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calităţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii. Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante, fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi. Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre Navale de sprijinul Guvernului României. Se cuvine, de asemenea, să le mulţumesc familiilor marinarilor noştri, pentru înţelegerea de care dau dovadă faţă de privaţiunile vieţii de marinar şi pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi de mare praznic, nu putem să nu ne gândim cu recunoştinţă la eroii noştri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea şi demnitatea neamului nostru”, a spus Bolojan.

De asemenea, prim-ministrul a transmis că „dezvoltarea ţării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei”. Bolojan consideră că potenţialul hub-ului logistic al Constanţei trebuie pus în valoare, cât şi „potenţialul energetic al Dobrogei”.

„Pentru cei care suntem în serviciu public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici pe faţă, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România”, a mai spus Bolojan.