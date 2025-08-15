Guvernul libanez, acuzat de Hezbollah că „predă” ţara Israelului

Statele Unite au pus presiune asupra guvernului libanez pentru a dezarma Hezbollah, mişcarea libaneză sprijinită de Iran, cu rol militar şi politic. Guvernul desfăşura deja acţiuni în acest sens, însă nu în ritmul dorit de administraţia Trump.

„Guvernul pune în aplicare un ordin americano-israelian de a pune capăt rezistenţei, chiar dacă acest lucru ar duce la război civil şi conflicte interne”, a declarat Qassem.

„Rezistenţa nu îşi va preda armele cât timp agresiunea continuă şi ocupaţia persistă, şi vom lupta… dacă va fi necesar, pentru a înfrunta acest proiect americano-israelian, indiferent de preţ”, a adăugat el.

Qassem a îndemnat guvernul „să nu predea ţara unui agresor israelian sau unui tiran american cu lăcomie fără limite”.