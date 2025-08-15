Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR

Mihai Alexandru Ghigiu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan şi a Guvernului PNL, criticând reducerile bugetare pentru sistemul educaţional. Potrivit parlamentarului PSD, decizia Executivului duce la pierderea a 718 milioane de euro din fondurile PNRR destinate educaţiei, aproape o cincime din suma iniţială.

Ghigiu avertizează că proiecte esenţiale, precum „şcoli verzi” (-162,9 milioane euro), campusuri profesionale (-169 milioane), infrastructură universitară (-124,2 milioane) şi platforma digitală de evaluare (-78,6 milioane) au fost eliminate, ceea ce afectează modernizarea educaţiei româneşti. Deputatul PSD mai atrage atenţia asupra consecinţelor directe: clase supraaglomerate, burse reduse cu 40% pentru studenţi, comasarea şcolilor cu mai puţin de 500 de elevi şi creşterea normei didactice pentru profesori.

„Aceşti copii nu sunt doar cifre – sunt viitorul României!”, subliniază Ghigiu, acuzând Executivul că implementează reformele fără consultarea profesorilor, părinţilor sau elevilor şi fără studii de impact, la doar o lună şi jumătate de la începerea anului şcolar.

Parlamentarul critică dur şi afirmaţiile premierului care ar fi dat vina pe profesori pentru „lipsa de rezultate” în condiţiile reducerilor bugetare şi a creşterii sarcinilor de lucru.

Ghigiu solicită o dezbatere reală, incluzând toţi actorii din sistemul educaţional, şi avertizează că Legea nr. 141/2025, în forma actuală, reprezintă „un pas înapoi” pentru România, subliniind că investiţiile în profesori şi elevi sunt esenţiale pentru viitorul ţării.