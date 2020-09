Un bărbat a fost arestat după ce a condus maşina prin mulţimea de protestatari din Seattle şi a împuşcat pe unul dintre aceştia

Un bărbat a fost arestat după ce a condus maşina prin mulţimea de oameni adunată pentru a se manifesta în cadrul protestelor George Floyd. Şoferul are la un moment dat o altercaţie cu unul dintre protestatari pe care îl împuşcă.

Secvenţa filmată arată cum maşina pare să accelereze prin mulţime până când se opreşte de o baricadă. Protestatarii au înconjurat maşina, iar şoferul iese înarmat afară unde împuşcă pe unul dintre demonstranţi. Alte imagini au surprins cum victima este înconjurată de alţi oameni care au format un cordon protectiv până la sosirea medicilor.

Victima este în afara oricărui pericol şi se află în stare stabilă la spital. Suspectul a fost arestat, iar arma i-a fost confiscată de către poliţie.

A man has been arrested after driving his car into a crowd of protesters in Seattle before shooting a demonstrator who confronted him.



To read more, click here: https://t.co/e3SJ6RctfY pic.twitter.com/GDgvKVwhyW