Unul dintre cei doi bărbaţi care l-au ucis pe tatăl lui Michael Jordan va fi eligibil pentru eliberarea condiţionată după aproape 30 de ani de închisoare

Larry Demery a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 1996 pentru uciderea lui James Jordan, tatăl baschetbalistului Michael Jordan, în 1993. Demery va deveni liber pe 6 august 2023, conform Comisiei de Supraveghere şi Eliberare Condiţionată din Carolina de Nord.

Letter from the Parole Commission announcing the parole approval for Larry Demery, one of the men accused of murdering James Jordan, father of Michael Jordan. Demery was sentenced to life in prison. He'll be released in 8/2023 contingent on good behavior. pic.twitter.com/JmKbO0H8N6