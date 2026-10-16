USR contestă numirile interimare de la TVR și Radio. Cătălin Drulă, printre semnatarii plângerii depuse în Parlament

Contestatarii susțin că nu ar fi fost îndeplinite condițiile legale pentru desemnarea celor doi. USR și PNL au sesizat anterior și Curtea Constituțională în legătură cu numirile.

Plângerea prealabilă a fost semnată de Cătălin Drulă, Diana Stoica, Gheorghe Șipoș, Cynthia Ioana Păun, Narcis Mircescu și Paul Alexandru Dimitriu, potrivit documentelor citate de Gândul.

Cei șase parlamentari solicită revocarea hotărârii din 8 septembrie 2026 prin care Sorina Matei a fost desemnată la conducerea interimară a Societății Române de Televiziune (SRTv), iar Răzvan Ioan Dincă, la conducerea SRR.

Ce motive invocă parlamentarii USR

Semnatarii plângerii contestă legalitatea procedurii prin care au fost desemnați cei doi conducători interimari.

Potrivit documentului, hotărârea publicată în Monitorul Oficial nu ar preciza ședința comună a Camerelor Parlamentului care nu s-ar fi putut desfășura din lipsă de cvorum și nici actul de respingere a raportului anual care ar fi determinat încetarea de drept a mandatelor consiliilor de administrație.

Parlamentarii USR solicită prezentarea documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor legale la momentul adoptării hotărârii.

Aceștia cer revocarea deciziei, susținând că procedura de numire nu ar fi respectat prevederile legale aplicabile.

USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională

Demersul parlamentarilor USR vine după ce USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu hotărârile privind numirea conducerilor interimare ale televiziunii și radioului public.

Cele două partide au solicitat revocarea hotărârilor, invocând neîndeplinirea condițiilor legale pentru desemnarea noilor conduceri.

În sesizarea lor, reprezentanții USR și PNL au susținut că parlamentarii nu au avut posibilitatea de a se pronunța asupra numirii președinților consiliilor de administrație ale celor două instituții, funcții care presupun și exercitarea atribuțiilor de director general.

Cine conduce interimar TVR și Radio România

În septembrie 2026, Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat numirile interimare la conducerea celor două instituții publice de media.

Răzvan Ioan Dincă a fost desemnat președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, în timp ce Sorina Matei a fost numită director general și președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune.

Contestațiile formulate de parlamentarii USR și de reprezentanții USR și PNL vizează legalitatea procedurii de numire a celor două conduceri interimare.