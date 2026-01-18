A petrecut 2 ani pe cea mai lungă șosea din lume. Un moment l-a pus la încercare mai mult ca niciodată

„Călătoria sa de la Alaska până în Argentina l-a purtat prin 14 țări și prin cele mai extreme peisaje de pe planetă, scrie Express.

Autostrada Panamericană se întinde de la Prudhoe Bay în Alaska până la Ushuaia, în extremitatea sudică a Argentinei. Nu este o singură porțiune continuă de asfalt, ci o rețea de drumuri care traversează deșerturi, păduri tropicale, lanțuri muntoase și regiuni izolate.

Darién Gap, obstocolul major

Pentru șoferi rămâne un obstacol notoriu: Darién Gap. Această zonă densă formată din junglă și mlaștini, situată între Panama și Columbia, este lipsită de drumuri. Călătorii sunt forțați să-și transporte vehiculele pe mare sau pe calea aerului pentru a continua spre sud.

Gap-ul, cu o lățime de aproximativ 100 de kilometri, a zădărnicit în mod constant eforturile de construcție. Preocupările de mediu, provocările geografice și problemele de securitate l-au făcut unul dintre obstacolele definitorii ale călătoriei panamericane.

Cinci experiențe care l-au marcat

Grec și-a documentat călătoria pe canalul său de YouTube, The Road Chose Me. El povestește că este imposibil să reducă aventura la un singur loc.

„Vreau să împărtășesc cele cinci experiențe definitorii din acea călătorie – momente care mi-au rămas cu adevărat în memorie”, spune el.

Alaska: caiac printre aisberguri

Prima aventură s-a desfășurat la Valdez, în Alaska. Grec a descoperit un magazin care organiza excursii ghidate cu caiacul în ghețarul Columbia.

„Era foarte scump, câteva sute de dolari, dar a fost una dintre cele mai uimitoare experiențe din întreaga mea viață”, povestește el.

A navigat printre aisberguri proaspăt desprinse din ghețar, cu fragmente de gheață de la bucăți mici până la formațiuni colosale, de mărimea unui autobuz cu etaj.

„Aisbergurile se răsturnau. Printre toate aceste bucăți de gheață se aflau mici vidre de mare. A fost incredibil”, își amintește.

Guatemala: bezele prăjite pe lavă

În Guatemala, la Volcán Pacaya, unul dintre cei mai instabili vulcani din țară, Grec a trăit o experiență unică.

„Am putut vedea lava curgând, adică literalmente rocă lichidă alunecând pe versantul muntelui”, descrie el.

Siguranța era inexistentă. „Nu există garduri. Era ușor să te apropii prea mult de punctul în care pantofii unor oameni se topeau pe stânci”, povestește Grec.

El a prăjit bezele direct pe lavă. „Am împins bățul de prăjit în lavă și bățul se vaporiza la fel de repede pe cât îl împingeam acolo.”

Ecuador: escaladarea Cotopaxi

În Ecuador, Grec a petrecut luni de zile la altitudine mare, lângă Cotopaxi, unul dintre cei mai înalți vulcani activi de pe planetă. Cu o înălțime de 5.897 metri, Cotopaxi reprezintă o provocare formidabilă.

După aclimatizare, a încercat ascensiunea. „A fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea”, mărturisește el.

La acea altitudine extremă, aerul era atât de rarefiat, încât respira cu mare dificultate. „Făceam doi pași, apoi gâfâiam din toate puterile timp de cinci secunde înainte de a putea face încă doi pași”.

A urcat muntele în întuneric beznă, începând de la 4.800 metri altitudine. „A fost cea mai grea provocare fizică din viața mea, dar și una dintre cele mai satisfăcătoare”, spune Grec.

Peru: trekking în Cordillera Huayhuash

În Peru, Grec s-a aventurat adânc în Anzi pentru drumeții în Cordillera Huayhuash, un lanț muntos izolat imortalizat de povestea de supraviețuire din Touching the Void.

„Am stat și am privit valea de sus. Nu-mi venea să cred unde mă aflam și că reușisem să-mi îndeplinesc visul”, povestește el emoționat.

Bolivia: câmpia de sare Salar de Uyuni

Segmentul final s-a desfășurat în Bolivia. Grec a traversat Salar de Uyuni, cea mai mare câmpie de sare de pe planetă.

„Am condus de-a lungul celui mai straniu peisaj pe care l-am văzut vreodată. Sarea este incredibil de plată și uniformă. Obții efecte de perspectivă cu adevărat ciudate”, descrie el.

Grupul a continuat spre deșertul Atacama. „A fost foarte cald în timpul zilei, iar noaptea temperatura scădea mult sub zero grade. Niciun alt loc de pe Pământ nu seamănă cu Bolivia”, conchide Grec.

Pentru aventurier, expediția a reprezentat mult mai mult decât simpla ajungere la destinație.