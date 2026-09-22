Actorul Dolph Lundgren povestește cum și-a cunoscut soția, cu 39 de ani mai tânără: „Am simțit că era un înger”

Lundgren avea 61 de ani, iar Krokdal 22, când cei doi s-au întâlnit pentru prima dată, în 2019, în West Hollywood. La acea vreme, Krokdal lucra ca antrenor personal. În carte, lansată marți, actorul din Rocky IV spune că și-a dat seama rapid că relația ar putea deveni una importantă.

„Am știut că sunt în încurcătură”, își amintește Lundgren despre momentul în care a cunoscut-o pe Krokdal, potrivit Entertainment Weekly.

Actorul recunoaște că era conștient de diferența de vârstă dintre ei, dar o descrie pe soția sa drept „o persoană foarte puternică și specială”.

„În ciuda diferenței de vârstă dintre noi, de care am fost întotdeauna conștient, uneori am simțit că Emma era un înger trimis din cer pentru a mă ajuta”, a scris Lundgren.

Cum s-au cunoscut

Potrivit actorului, Krokdal a început să îl antreneze, iar cei doi au devenit inițial prieteni.

Lundgren spune că unul dintre lucrurile care l-au atras la ea a fost faptul că Emma „nu avea nicio idee” cine era el și cu ce se ocupa.

Actorul își amintește o scenă petrecută la locuința lui Sylvester Stallone. La un moment dat, Lundgren a întrebat-o pe Krokdal dacă știe cine este bărbatul aflat la bar.

„I-am spus: «Acesta este Al Pacino», iar ea a răspuns: «Al cine?»”, povestește Lundgren în autobiografie.

„Era destul de matură”

Lundgren scrie că Emma trecuse deja printr-o căsnicie și un divorț dificil atunci când s-au cunoscut și consideră că experiențele prin care trecuse au făcut-o să pară mai matură decât vârsta sa.

„Era destul de matură”, notează actorul.

Krokdal este cu doar două luni mai tânără decât fiica lui Lundgren, Ida.

Lundgren mai are o fiică, Greta, din căsnicia cu Anette Qviberg.

Cererea în căsătorie și nunta

Dolph Lundgren a cerut-o în căsătorie pe Emma Krokdal în iunie 2020. Actorul își dorea inițial o nuntă de amploare, însă cuplul a optat în cele din urmă pentru o ceremonie restrânsă.

Cei doi s-au căsătorit în iulie 2023, în cadrul unei ceremonii la care au participat aproximativ 15 persoane.

În autobiografie, Lundgren vorbește și despre sprijinul primit de la soția sa în timpul unei perioade dificile din viața lui.

„În ciuda faptului că este mult mai tânără, a trebuit să mă ajute să trec prin toate efectele secundare îngrozitoare ale medicamentelor cu care eram tratat și să mă însoțească la toate consultațiile medicale din Suedia, Londra și Los Angeles. Până astăzi, chiar nu știu cum a reușit să treacă prin toate acestea fără să cedeze ea însăși”, spune actorul.

Lundgren s-a confruntat timp de aproape un deceniu cu cancerul, după ce a fost diagnosticat în 2015. Boala a revenit în 2020, iar actorul a trecut prin mai multe intervenții și tratamente.

Emma Krokdal contribuie, la rândul ei, la autobiografie, printr-o secțiune în care își povestește experiența alături de actor.

Autobiografia Fights Worth Fighting a fost lansată marți. Cartea urmărește mai multe etape din viața și cariera actorului, de la ascensiunea sa la Hollywood și rolul emblematic din Rocky IV până la viața personală și relația cu Emma Krokdal.