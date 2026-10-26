Actorul Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și a altor personaje emblematice, a murit la 46 de ani

Artistul Eric Bauza, laureat cu trei premii Emmy pentru interpretările vocale, s-a stins duminică, 25 octombrie. Familia a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al actorului, în care a transmis că acesta a murit subit, fără să ofere inițial detalii suplimentare.

Potrivit publicației Variety, care citează datele medicului legist din comitatul Los Angeles, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă.

„Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume”, a declarat Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, într-un mesaj citat de publicația Deadline.

„În cei 15 ani petrecuți la Warner Bros. Animation, a fost vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, printre nenumărate alte personaje. A urmat pașii unor giganți precum Mel Blanc”, a adăugat oficialul, făcând referire la legendarul actor care a definit vocile originale ale multor personaje clasice de animație.

O carieră construită în jurul personajelor legendare

Născut la 7 decembrie 1979, în Scarborough, Toronto, Eric Bauza și-a început cariera în industria animației ca designer de personaje, înainte de a deveni unul dintre cei mai solicitați actori de dublaj din America de Nord.

Pe lângă Bugs Bunny și Daffy Duck, Bauza a interpretat personaje precum Porky Pig, Tweety, Marvin Marțianul, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Pepé Le Pew și Road Runner. A contribuit la producții precum „Looney Tunes Cartoons”, „Space Jam: A New Legacy” și filmul „Coyote vs. Acme”, lansat în 2026.

Activitatea sa nu s-a limitat la universul Looney Tunes. Vocea lui poate fi auzită și în producții precum „Avatar: The Last Airbender”, „Puss in Boots”, „Teenage Mutant Ninja Turtles”, „Teen Titans Go!”, „Muppet Babies” și „The Super Mario Bros. Movie”. Actorul are peste 400 de apariții în filmografie.

Bauza a câștigat trei premii Emmy pentru interpretările sale vocale din „Looney Tunes Cartoons”, „Bugs Bunny Builders” și „Teen Titans Go!”. De-a lungul carierei, a primit și mai multe nominalizări la premiile Emmy pentru activitatea sa în televiziune.

Moștenirea lui Mel Blanc

Interpretarea personajelor Bugs Bunny și Daffy Duck a reprezentat una dintre cele mai importante responsabilități artistice ale carierei sale, întrucât acestea au fost consacrate de Mel Blanc, unul dintre cei mai cunoscuți actori de dublaj din istoria animației.

Bauza a vorbit în repetate rânduri despre influența lui Blanc asupra muncii sale, descriindu-l drept modelul de la care a pornit în construirea vocilor personajelor. Într-un interviu acordat CBS Los Angeles în august 2026, actorul explica faptul că personajele Looney Tunes sunt personalități familiare publicului de aproape 90 de ani, comparându-le cu membrii unei familii.

La momentul morții, actorul lucra la proiectele de animație „Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, în care urma să interpreteze vocea lui Daffy Duck, și „The Dragon Masters”.