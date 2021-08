Britney Spears este liberă. Tatăl cântăreţei renunţă la tutelă

Cântăreaţa pop se declarată traumatizată şi spune că îşi vrea viaţa înapoi.

Britney Spears s-a aflat sub tutela tatălui său timp de 13 ani. Decizia judecătorească a fost dată în anul 2008.

„Vreau să încetez tutela fără să fiu evaluată”, a spus vedeta instanţei într-un discurs emoţionant de 20 de minute, numind aranjamentul „abuziv”.

„Merit să am o viaţă, am lucrat toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”, a adăugat vedeta pop.

Britney a spus că vrea să se căsătorească cu iubitul ei şi să aibă un copil, dar aranjamentul nu i-ar permite. Ea şi-a acuzat acest aranjament nu-i permite să renunţe la un dispozitiv contraceptiv intrauterin (DIU) pentru a putea rămâne însărcinată.

Ea a mai spus că a fost forţată să ia nişte medicamente care se prescriu persoanelor care suferă tulburăre bipolară, până la punctul în care s-a simţit foarte ameţită şi incapabilă să vorbească.