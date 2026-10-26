Chris Brown scapă de închisoare. Pedeapsă cu suspendare pentru artist după ce a lovit un producător muzical într-un club din Londra

Chris Brown, în vârstă de 37 de ani, a pledat vinovat în luna iulie la acuzația de participare la o încăierare violentă, după incidentul petrecut în clubul Tape, din cartierul londonez Mayfair. Victima, Abraham Diaw, era un fost prieten al cântărețului.

Înregistrările camerelor de supraveghere prezentate în instanță l-au surprins pe Brown lovindu-l de două ori pe Diaw cu sticla, înainte ca alte persoane să intervină și să-l îndepărteze de victimă.

Judecătorul Tony Baumgartner a subliniat că atacul putea avea urmări mult mai grave, având în vedere că sticla a fost folosită în mod repetat pentru a lovi victima în cap.

„Folosirea repetată a unei sticle de sticlă în acest fel, mai ales când loviturile sunt îndreptate spre cap, a fost în mod evident periculoasă și putea provoca răni mult mai grave decât cele suferite în cele din urmă de victimă”, a declarat magistratul, potrivit Associated Press.

Deși a considerat fapta gravă, judecătorul a decis că Brown nu trebuie să execute pedeapsa în închisoare. Printre circumstanțele luate în considerare s-au numărat recunoașterea vinovăției și faptul că artistul nu a mai avut probleme judiciare de acest fel în ultimii ani, în pofida condamnărilor sale anterioare.

A fost arestat în 2025, la revenirea în Marea Britanie

După incidentul din februarie 2023, Chris Brown a părăsit Regatul Unit. A fost arestat în mai 2025, la un hotel din Manchester, după ce a revenit în țară pentru un concert.

Ulterior, artistul a fost eliberat pe cauțiune, în valoare de cinci milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 6,7 milioane de dolari. Condițiile eliberării i-au permis să își continue turneul în Europa și America de Nord în vara anului 2025.

Brown risca până la trei ani de închisoare pentru fapta comisă în clubul londonez.

Un trecut marcat de probleme cu legea

Cântărețul a devenit celebru în 2005, când era adolescent, și a câștigat două premii Grammy. Primul a venit în 2011, pentru albumul R&B „F.A.M.E.”, iar al doilea în 2025, pentru „11:11 (Deluxe)”.

Cariera sa a fost însă marcată și de mai multe incidente judiciare. În 2009, Brown a fost condamnat pentru agresarea cântăreței Rihanna, partenera sa de la acea vreme, cu puțin timp înainte ca cei doi să participe la gala premiilor Grammy. A primit atunci cinci ani de probațiune.

De-a lungul anilor, artistul a mai fost implicat în incidente violente și a fost anchetat în mai multe dosare. În 2019, a fost reținut la Paris în cadrul unei anchete privind o acuzație de viol, dar a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare în acel caz.