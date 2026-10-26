Chris Brown scapă de închisoare. Pedeapsă cu suspendare pentru artist după ce a lovit un producător muzical într-un club din Londra

Chris Brown, în vârstă de 37 de ani, a pledat vinovat în luna iulie la acuzația de participare la o încăierare violentă, după incidentul petrecut în clubul Tape, din cartierul londonez Mayfair. Victima, Abraham Diaw, era un fost prieten al cântărețului.
Înregistrările camerelor de supraveghere prezentate în instanță l-au surprins pe Brown lovindu-l de două ori pe Diaw cu sticla, înainte ca alte persoane să intervină și să-l îndepărteze de victimă.
Judecătorul Tony Baumgartner a subliniat că atacul putea avea urmări mult mai grave, având în vedere că sticla a fost folosită în mod repetat pentru a lovi victima în cap.
„Folosirea repetată a unei sticle de sticlă în acest fel, mai ales când loviturile sunt îndreptate spre cap, a fost în mod evident periculoasă și putea provoca răni mult mai grave decât cele suferite în cele din urmă de victimă”, a declarat magistratul, potrivit Associated Press.
Deși a considerat fapta gravă, judecătorul a decis că Brown nu trebuie să execute pedeapsa în închisoare. Printre circumstanțele luate în considerare s-au numărat recunoașterea vinovăției și faptul că artistul nu a mai avut probleme judiciare de acest fel în ultimii ani, în pofida condamnărilor sale anterioare.
După incidentul din februarie 2023, Chris Brown a părăsit Regatul Unit. A fost arestat în mai 2025, la un hotel din Manchester, după ce a revenit în țară pentru un concert.
Ulterior, artistul a fost eliberat pe cauțiune, în valoare de cinci milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 6,7 milioane de dolari. Condițiile eliberării i-au permis să își continue turneul în Europa și America de Nord în vara anului 2025.
Brown risca până la trei ani de închisoare pentru fapta comisă în clubul londonez.
Cântărețul a devenit celebru în 2005, când era adolescent, și a câștigat două premii Grammy. Primul a venit în 2011, pentru albumul R&B „F.A.M.E.”, iar al doilea în 2025, pentru „11:11 (Deluxe)”.
Cariera sa a fost însă marcată și de mai multe incidente judiciare. În 2009, Brown a fost condamnat pentru agresarea cântăreței Rihanna, partenera sa de la acea vreme, cu puțin timp înainte ca cei doi să participe la gala premiilor Grammy. A primit atunci cinci ani de probațiune.
De-a lungul anilor, artistul a mai fost implicat în incidente violente și a fost anchetat în mai multe dosare. În 2019, a fost reținut la Paris în cadrul unei anchete privind o acuzație de viol, dar a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare în acel caz.