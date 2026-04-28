Clădire de sticlă, cu 15 etaje, folosită că aparat automat pentru comercializarea mașinilor de lux. Cum funcționează sistemul

O clădire turn din Singapore este folosită drept automat pentru comercializarea mașinilor de lux, potrivit NEXTA. Clădirea spectaculoasă are 15 etaje de sticlă.

În interior este un adevărat parc auto. Clădirea adăpostește aproximativ 60 de mașini de lux de la mărci celebre precum Ferrari, Lamborghini, Bentley și Porsche.

Clădirea are avantajul că nu ocupă foarte mult spațiu, mașinile fiind expuse la etajele clădirii. Bolizii pot fi admirați din stradă fiind expuși în dreptul gemurilor uriașe.

Sistemul clădirii este automat. Cei care vor o mașină aleg etajul prin intermediul unui aparat de la parter, urcă, plătesc și apoi coboară cu ajutorul unui lift special cu autoturismul ales.