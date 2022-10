CNN: Wakanda ar putea deveni un oraş-model pentru viitor. Un autor susţine că oraşele viitorului nu ar trebui să aibă maşini

Vishaan Chakrabarti, autorul cărţii "A Country of Cities: A Manifesto for an Urban America", a vorbit în podcast-ul "Downside Up" despre cum oraşul ficţional îndrăgit de fanii Marvel ar putea deveni un model pentru dezvoltarea urbană în viitor.

"Dacă vizionezi cu atenţie filmul Black Panther, unul dintre lucrurile legate de Wakanda pe care le iubesc este că oraşul are toate mijloacele de transport în comun şi parcuri. Există o conexiune între mediul urban şi cel rural".

El adaugă că este o paradigmă interesantă în care oamenii trăiesc în zone cu densitate mare, dar şi în hinterland (o zonă rurală sau semi-urbană cu o infrastructură slabă) şi că toţi practică agricultura.

Ne-am construit oraşele moderne în jurul maşinilor, nu în jurul oamenilor. Dacă eşti atent, nu există maşini în Wakanda.

Şi aceasta este o evoluţie care a avut loc după cel de-al Doilea Război Mondial. Centrele noastre urbane dense au început să se golească pe măsură ce oamenii urmăreau visul de a avea o curte şi un gard alb în suburbiile nou create. Oamenii au nevoie de o modalitate de a ajunge de la locurile de muncă din oraş la noile lor case din suburbii. Iar creşterea fabricilor pentru a satisface cererea de război a însemnat că maşinile puteau fi produse în masă atât rapid, cât şi ieftin.

S-a născut cultura auto. Ideea era simplă: Maşinile noastre erau componente esenţiale ale ceea ce eram - şi suntem. Maşinile erau o extensie a personalităţii tale. Ele au devenit un simbol al statutului. Iar oraşele noastre au început să fie construite pentru a le găzdui, mai degrabă decât pentru a ne găzdui pe noi.

Chakrabarti remarcă faptul că există o serie de oraşe din Europa care deja fac eforturi pentru a plasa oamenii în centrul oraşelor.

"Copenhaga are piste de biciclete, există o întreagă cultură a mersului pe bicicletă, Ţările de Jos au o infrastructură enormă în jurul mersului pe jos, a mersului pe bicicletă şi a transportului în comun", a spus el.

Sursa - CNN