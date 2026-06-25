De ce rentează să fii oaie gay / Un ONG din Germania are gânduri mărețe cu lâna oilor gay și asta nu e tot

O organizație non-profit din Germania salvează berbecii care manifestă exclusiv comportament homosexual și care, în mod obișnuit, ar fi sacrificați pentru că nu sunt considerați rentabili pentru reproducere, potrivit People.

Proiectul, numit Rainbow Wool, a atras atenția la nivel internațional și s-a transformat într-o campanie de conștientizare privind diversitatea și drepturile comunității LGBTQ+.

Ești oaie gay și câștigi

Inițiativa a fost lansată în 2023 de fermierul Michael Stücke, care crește oi de aproape trei decenii. Ideea a pornit după o discuție cu prietena sa, Nadia Leytes, care a aflat că berbecii care refuză să se împerecheze cu femele sunt, de regulă, trimiși la abator deoarece nu aduc beneficii economice fermierilor.

Potrivit estimărilor, aproximativ 8% dintre berbeci manifestă exclusiv comportament homosexual. Pentru a-i salva, Stücke a făcut apel la crescătorii de animale să îi trimită la ferma sa, unde aceștia trăiesc în libertate alături de alte animale cu același comportament.

Berbecii homosexuali sunt observați cu atenție

Fermierul spune că proiectul a fost privit inițial cu scepticism, însă, în timp, tot mai mulți oameni au înțeles scopul inițiativei.

Pentru a evita erorile, berbecii sunt observați în perioada de reproducere înainte de a fi integrați în turma Rainbow Wool.

Proiectul a căpătat notorietate în 2025, când aplicația de întâlniri pentru persoanele gay, Grindr, a propus o colaborare pentru promovarea inițiativei.

Parteneriatul care s-a făcut de oaie

Parteneriatul s-a concretizat printr-o prezentare de modă organizată la New York, unde au fost expuse creații realizate din lâna oilor salvate de la fermă.

Colecția a fost semnată de designerul Michael Schmidt, cunoscut pentru colaborările sale cu artiști precum Madonna, Cher și Hailey Bieber.

ONG-ul care tunde oaia și berbecul gay

Acesta a declarat că a acceptat imediat proiectul, considerând că povestea oilor reprezintă o metaforă a modului în care homosexualitatea continuă să fie stigmatizată în multe părți ale lumii.

Inițiatorii Rainbow Wool spun că obiectivul lor nu este doar salvarea animalelor, ci și deschiderea unei conversații despre acceptarea diversității.

Ei speră că povestea fermei va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra discriminării, într-un mod neobișnuit, dar accesibil unui public cât mai larg.