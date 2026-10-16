Diddy, transferat de urgență într-un alt penitenciar. Decizia vine la câteva zile după ce rapperul a fost spitalizat

Rapperul, în vârstă de 56 de ani, își execută pedeapsa de 50 de luni de închisoare, relatează Variety.

Combs se afla la penitenciarul federal FCI Fort Dix, din New Jersey, iar vineri, 16 octombrie, a fost transferat la FCI Allenwood Low, o unitate de minimă securitate din Allenwood, Pennsylvania.

Mutarea a fost confirmată atât de reprezentanții artistului, cât și de Biroul Federal al Penitenciarelor din SUA.

„Putem confirma că Sean Combs a fost transferat la FCI Allenwood Low vineri, 16 octombrie 2026”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Autoritățile nu au precizat motivul transferului, invocând considerente legate de confidențialitatea și securitatea persoanelor aflate în custodie.

Diddy a ajuns la spital cu câteva zile înainte

Transferul intervine după ce rapperul a fost transportat sâmbătă la spital pentru ceea ce a fost descris drept o rană care nu îi punea viața în pericol. Combs a revenit în aceeași zi la Fort Dix.

Unele relatări din presa americană au asociat rana cu o presupusă altercație în penitenciar, însă Biroul Federal al Penitenciarelor a negat această versiune. În lipsa unei confirmări oficiale, circumstanțele exacte în care Combs a fost rănit rămân neclare.

Reprezentanții rapperului au salutat decizia de a-l muta și au transmis că apreciază faptul că autoritățile tratează cu seriozitate siguranța acestuia și a celorlalte persoane implicate.

Echipa lui Combs a subliniat că mutarea s-a făcut între două unități cu regim redus de securitate și a sugerat că măsura este compatibilă cu preocupările privind protecția deținutului, fără a susține însă că știe motivul oficial al transferului.

Probleme și sancțiuni în timpul detenției la Fort Dix

Perioada petrecută de Combs la Fort Dix a fost marcată și de alte controverse. La sfârșitul lunii septembrie, NBC News a relatat că artistul ar fi avut acces la telefoane mobile introduse ilegal în penitenciar și că ar fi beneficiat inclusiv de alcool de contrabandă în weekend.

În urma relatărilor, Combs a fost sancționat pentru comportament perturbator și a pierdut 41 de zile din reducerea pedepsei acordată pentru bună purtare, potrivit Variety. Consecința ar fi amânarea datei estimate pentru eliberare din ianuarie până în martie 2028.

Execută o pedeapsă de 50 de luni

Sean Combs execută o pedeapsă de 50 de luni după ce, în octombrie 2025, a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind transportarea unor persoane în scopul practicării prostituției.

Problemele sale juridice au continuat și din spatele gratiilor. Cu aproximativ o săptămână înaintea transferului, o instanță i-a impus să achite NBCUniversal aproximativ 477.700 de dolari reprezentând cheltuieli juridice, după ce a pierdut procesul de defăimare de 100 de milioane de dolari intentat în legătură cu documentarul „Diddy: The Making of a Bad Boy”.

Noul penitenciar în care a fost transferat, FCI Allenwood Low, este o instituție federală de minimă securitate din Pennsylvania. Autoritățile americane nu au comunicat dacă mutarea lui Combs este temporară sau dacă acesta își va executa acolo restul pedepsei.