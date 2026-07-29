Dj-ul francez Kavinsky, cunoscut pentru piesa „Nightcall”, găsit mort în locuința sa din Paris

Kavinsky, pe numele său real Vincent Belorgey, a fost găsit decedat marți seară, anunță publicația franceză miercuri Le Parisien. Cauza decesului nu a fost anunțată oficial, însă sursa menționată scrie că artistul s-ar fi plâns de dureri de cap în zilele premergătoare morții.

Kavinsky și-a construit reputația pe scena muzicii electronice prin stilul său inspirat de coloanele sonore ale filmelor din anii 1980.

A cunoscut consacrarea internațională după ce piesa „Nightcall”, lansată în 2010, a fost inclusă pe coloana sonoră în filmul Drive, regizat de Nicolas Winding Refn, cu Ryan Gosling și Carey Mulligan, în rolurile principale.

Melodia a devenit unul dintre cele mai cunoscute titluri ale genului synthwave.

În august 2024, artistul a interpretat „Nightcall” alături de cântăreața belgiană Angèle și trupa Phoenix în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.