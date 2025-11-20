Gala CMA Awards 2025: Lainey Wilson și Ella Langley domină ediția. Keith Urban revine în prim-plan după divorțul de Nicole Kidman

Gala CMA Awards este organizată anual de Country Music Association, încă din 1967. Considerate „Oscarurile muzicii country”, premiile recompensează cei mai apreciați artiști, compozitori și producători ai anului. Gala a devenit un reper cultural pentru industria americană.

Ediția din 2025 a fost una încărcată de surprize, schimbări de clasament și momente artistice spectaculoase. Lainey Wilson, gazda ceremoniei, a fost marea câștigătoare a serii. Ea a plecat acasă cu cea mai importantă distincție a galei – trofeul pentru Artistul anului. Pe lângă acest premiu, artista a obținut și titlul de Cea mai bună voce feminină a anului, confirmându-și statutul de forță dominantă a genului country, potrivit Variety.

Ella Langley, revelația CMA Awards 2025

O prezență de excepție a fost Ella Langley. Alături de partenerul ei de duet, ea s-a remarcat cu trei victorii, printre care Single-ul anului și Melodia anului, datorate succesului piesei „You Look Like You Love Me”.

Pentru Langley, una dintre vocile noului val din country, performanța reprezintă un moment definitoriu în ascensiunea ei artistică.

Premiul pentru întreaga carieră

Evenimentul, care a avut loc miercuri, în Nashville, a adus și câteva răsturnări de situație în categoriile dominate de ani întregi de aceiași câștigători. Unele premii au mers către artiști aflați la primele lor nominalizări. Acesta e un semn că tot mai multe talente tinere reușesc să pătrundă în elita muzicii country.

Momentele live – de la omagii emoționante până la interpretări acustice – au completat astfel seara în care nostalgia s-a împletit cu entuziasmul generației noi. Vince Gill, unul dintre cei mai respectați muzicieni și compozitori din muzica country americană, a primit prestigiosul premiu „Willie Nelson pentru întreaga carieră”. Înainte de discursul său, a avut loc un moment emoţionant. Brandi Carlile şi Patty Loveless au interpretat piesa „When I Call Your Name”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Gill.

Keith Urban, moment special

Keith Urban a urcat pe scenă pentru prima dată la un show de premii după divorțul de Nicole Kidman. Solistul country a interpretat piesa „Where the Blacktop Ends”, alături de Lainey Wilson.

CMA Awards 2025 și-a confirmat încă o dată reputația de gală a surprizelor. Un eveniment în care tradiția și inovația s-au întâlnit pentru a celebra unul dintre cele mai îndrăgite genuri muzicale. Însă, dacă edițiile trecute au fost dominate de nume consacrate, ediția 2025 a lăsat spațiu noilor voci să strălucească, pregătind scena country pentru un viitor plin de diversitate.