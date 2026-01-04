4 semne că cineva nu vrea să fie prietenul tău / Sfaturi de la psihologi

Începuturile sunt mereu o ocazie de reflecție asupra propriei vieți. Lucrurile de care ești mulțumit, ce ai vrea să îmbunătățești sau chiar să schimbi cu totul la tine, ce merge, ce nu merge, ce ai vrea să meargă mai bine.

Prieteniile sunt cea mai complexă formă de expresie a personalității. Modul în care interacționezi cu prietenii tăi, acest schimb firesc de simpatii și antipatii te construiește atât pe tine, cât și pe ei, pe prietenii tăi.

Când prieteniile se schimbă

Ai observant, însă, o schimbare de dinamică în relația cu prietenii. De la o vreme, a dispărut entuziasmul și parcă între voi a apărut o groapă, mare, care vă separă din ce în cem ai mult.

Despre ce este vorba?

Psihologul clinician Dr. Christie Ferrari își împărtășește perspectivele despre prietenie și creșterea copiilor de 20 de ani.

Ea a alcătuit un top al semnelor că prieteniile încep să scârțâie. Iată patru semne că cineva nu vrea să fie prietenul tău:

Lipsa de interes pentru planurilor făcute

Primul semn al Dr. Ferrari este că, în ciuda faptului că cineva este politicos, nu arată prea mult interes față de tine. „Sunt prietenoși când îi întâlnești, dar asta nu se duce mai departe de asta”, a explicat ea.

Dacă cineva se comportă ca o „fată rea”, spune Ferrari, o astfel de persoană „va sugera în mod repetat o apropiere sau planuri”, doar pentru a dispărea atunci când vine momentul să și facă ceva pentru asta.

Texte ignorate

Al doilea semn este ignorarea numeroaselor mesaje text de-a lungul timpului. Dacă cineva îți ignoră textele pentru multă vreme sau reacționează târxiu la ele este un semnal că aceștia „nu aleg să intre în prietenie”.

Cele care se comportă ca niște „fete rele” se vor angaja în această relație de prietenie „suficient cât să rămână relevante”, dar fără a face de fapt planuri.

Neinițierea contactului

Al treilea semn, potrivit Dr. Ferrari, este să nu inițieze mesaje niciodată. Nu-ți va propune niciodată planuri și nu te va include în niciuna dintre activitățile ei. Pe de altă parte, o „fată rea” va iniția selectiv contactul, dar numai atunci când acest lucru îi este benefic – cum ar fi obținerea de informații sau alte beneficii.

Permite formarea unei distanțe între voi

În cele din urmă, cineva care nu vrea să-ți fie prieten nu va face niciun efort chiar dacă se creează o prăpastie între voi. „Lasă lucrurile să rămână cum sunt, fără să încerce să schimbe ceva”, a afirmat ea.

În schimb, „fetele rele” „te vor trage înapoi cu complimente, căldură, nostalgie, apoi te vor abandona din nou – lăsându-te confuz”, a spus expertul.

„Nu toți cei politicoși vor să-ți fie prieteni, iar asta nu înseamnă răutate. Problema începe atunci când politețea pare mai degrabă o formă de prietenie și începi să investești prea mult”, spune psihologul.

„Nu dezinteresul trebuie să fie un semnal de alarmă, ci confuzia, inconsecvență și excludere subtilă. Dacă te întrebi constant unde te afli în această relație, probabil că ceva nu este în regulă”.