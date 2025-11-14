De ce merg românii la psiholog: relațiile, cea mai mare sursă de suferință a conaționalilor, după anxietate

Analiza datelor din platformă, realizată pe baza a peste 52.000 de selecții de teme efectuate de utilizatori în perioada 2022–2025, arată că relațiile – fie de cuplu sau de prietenie – sunt o sursă majoră de echilibru, dar și de suferință psihologică, fiind menționate imediat după anxietate și înaintea stresului.

„Relațiile ne pot vindeca sau ne pot răni profund. În ședințe, observăm frecvent cum dinamica relațională influențează direct sănătatea emoțională a clienților. De la anxietate și stimă de sine scăzută până la burnout emoțional, multe probleme își au rădăcina în relații dezechilibrate, marcate de lipsa empatiei, respingere sau comportamente abuzive”, spune Lorena Roxana Oltean, psihoterapeut în comunitatea Hedepy.

Împreună, anxietatea, relațiile și stresul reprezintă peste 20% din totalul motivelor declarate, urmate de tristețe, lipsă de încredere în sine, frică și schimbări majore de viață. Analiza mai arată o diversificare semnificativă a preocupărilor românilor: în topul categoriilor emergente apar leadershipul, parentingul și ADHD-ul, alături de teme sensibile precum violența domestică, autovătămarea și sprijinul pentru comunitatea LGBTQIA+ – semn că tot mai multe persoane caută terapie nu doar pentru crize punctuale, ci și pentru dezvoltare personală și sprijin identitar.

Relațiile dezechilibrate, tot mai des în terapie

Terapeuții din comunitatea Hedepy au observat o creștere semnificativă a discuțiilor despre relațiile marcate de dezechilibru emoțional. Printre subtemele cel mai des abordate se numără relațiile cu parteneri care manifestă trăsături narcisice, impactul respingerii sau al despărțirilor asupra stimei de sine, dar și presiunea pe care o resimt persoanele aflate în relații cu parteneri depresivi sau cu alte dificultăți emoționale.

În aceste cazuri, partenerii pot ajunge să preia rolul de „caregiver”, pierzându-și treptat propriul echilibru și sensul relației.

Legătura dintre relații și sănătatea mintală, confirmată de cercetări internaționale

Tot mai multe studii internaționale demonstrează o corelație directă între calitatea relațiilor și starea psihică a persoanelor, indiferent de vârstă.

Un studiu publicat în Psychological Science – “Daily Relationship Satisfaction and Markers of Health” (2025, eșantion de 303 adulți) – arată că persoanele care raportează o satisfacție ridicată în relație au o stare psihică și cognitivă mai bună.

De asemenea, cercetarea “Depression and Relationship Satisfaction Among Emerging Adults” (2025, The Family Journal, eșantion de 3.447 tineri adulți) demonstrează o legătură bidirecțională: suferința în relație favorizează depresia, iar depresia scade satisfacția în cuplu.

România, statistici îngrijorătoare

Dincolo de neînțelegeri sau nevoi nealiniate, abuzul emoțional și violența domestică rămân realități dureroase pentru multe femei din România.

Conform datelor publicate de Friedrich-Ebert-Stiftung România (nov. 2024), bazate pe sondajul european realizat de Eurostat, în perioada 2020–2024, aproape 49% dintre femeile din România care au avut vreodată un partener au declarat că au fost victime ale unei forme de violență — psihologică, fizică sau sexuală.

Violența psihologică este cea mai răspândită formă de abuz: 45,5% dintre femeile românce au raportat că au fost afectate de comportamente de control, manipulare, umilire sau intimidare din partea partenerului, un procent semnificativ mai mare decât media europeană de 29,9%. În mediul rural, prevalența depășește 50%, România situându-se pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul violență în relații.

În rândul tinerilor între 14 și 25 de ani, 45% spun că au fost victime sau martori ai abuzului emoțional în relațiile proprii, potrivit unui studiu realizat de Fundația Friends for Friends și Reveal Marketing Research.

„Abuzul emoțional nu lasă urme vizibile, dar produce răni adânci: izolare, frică, neîncredere, rușine. Terapia ajută victimele să recunoască aceste semne, să înțeleagă mecanismele abuzului și să își reconstruiască identitatea și limitele personale”, explică Lorena Roxana Oltean, psihoterapeut în comunitatea Hedepy.

Platformă de terapie online, Hedepy, s-a lansat în Cehia în 2020 și în doar 3 ani s-a extins în alte 8 țări, activând în prezent în prezent în Slovacia, Ucraina, Polonia, Ungaria, România, Lituania, Slovenia și Grecia, fiind disponibilă în 10 limbi. În toată Europa, Hedepy are astăzi afiliați peste 1000 de psihoterapeuți calificați, prin intermediul cărora facilitează sute de sesiuni zilnic.