Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Poliția recomandă rute alternative

Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destinații de petrecere a Revelionului. Polițiștii recomandă rute alternative.
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 11:50, Social

Centrul Infotrafic anunță că marți sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul dinspre București către Brașov.

De asemenea, este semnalată aglomerație și pe raza stațiunilor Bușteni, Azuga și Predeal, pe ambele sensuri de deplasare.

În contextul intensificării deplasărilor către destinațiile de petrecere a Anului Nou, polițiștii le recomandă șoferilor să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele drumuri:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Polițiștii le atrag atenția șoferilor să nu intre în depășirea coloanelor de mașini și să nu oprească nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi.

